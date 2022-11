Uomini e donne anticipazioni ultime registrazione: Lavinia viene rifiutata, Federico delude Carola

Le anticipazioni di Uomini e donne di novembre 2022 rivelano che in studio si è parlato di Federico Nicotera, protagonista di una nuova esterna sentimentale con Alice. Si è parlato anche delle relazioni di Lavinia, che questa settimana ha visto l’esterna con il corteggiatore Alessio Corvino.

Anticipazioni Uomini e donne registrazione novembre

I percorsi dei tronisti di questa settimana a Uomini e donne sono stati svelati nel dettaglio. Federico Nicotera ha portato Alice in esterna e ha partecipato a una scena particolarmente toccante in cui ha raccontato storie inedite della sua vita familiare. Carola non ha gradito e in studio si è chiesta il perché della sua presenza.

Maria De Filippi bacchetta Carola: anticipazioni Uomini e donne

Subito dopo aver criticato il corteggiatore, Maria De Filippi lo ha rimproverato di essere insensibile. Nonostante Federico stesse raccontando una storia dolorosa, la conduttrice ha sottolineato che il presentatore aveva creato una nuova polemica in studio, ignorando il fatto che lei la stesse ignorando. In questa giornata, Lavinia è stata registrata con Alessio Corvino, che però non l’ha baciata. Abbiamo notato anche i progressi di Federico Dainese, protagonista di due nuove esterne con le corteggiatrici Elena e Vincenza, due dei nuovi concorrenti.

Dopo l’eliminazione dal reality, l’uomo con la gamba amputata ha manifestato un interesse più forte per Vincenza. Di conseguenza, il programma pomeridiano di Maria De Filippi, noto per le sue scene emozionanti, terrà i suoi fan con il fiato sospeso.

Non si arresta il successo auditel di Uomini e donne: De Filippi vola negli ascolti del pomeriggio

Il reality continua a dominare la fascia oraria della prima serata, mantenendo una media di 2,7 milioni di spettatori affezionati con percentuali di share che arrivano anche al 30%. Anche quest’anno Maria De Filippi ha tenuto a bada la Rai, visto che il programma è andato in onda sulla rete ammiraglia della TV di Stato alla stessa ora, registrando il 10-12% in meno di Uomini e donne.