Uomini e Donne riprese 12 novembre 2022: Biagio sempre con Silvia, Alice zittisce Carola - Controcopertina

Durante le ultime riprese di Uomini e donne, che si sono svolte il 12 novembre, sono state rivelate interessanti informazioni. Le anticipazioni dating show rivelano che Biagio Di Maro sta continuando la sua conoscenza con Silvia, mentre Carola e Alice semper più in contrasto tra loro.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo esce con Gloria, Biagio continua la conoscenza con Silvia

Sabato 12 novembre, presso gli studi Elios di Cinecittà a Roma, è stata girata una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove si sono verificate numerose sorprese e colpi di scena per i protagonisti della trasmissione: le coppie del trono over e del trono classico.

Secondo quanto riportato online, a catalizzare le anticipazioni delle nuove puntate è stata la nuova frequentazione di Riccardo Guarnieri, rimasto solo dopo la partenza di Ida Platano. Ida è rimasta a Brescia a lavorare nel suo salone di bellezza, mentre Guarnieri ha occupato il suo posto in studio, dove ha parlato della sua continua relazione con Gloria Nicoletti. Interrogato sui suoi sentimenti per la signora, Guarnieri ha ammesso di volerne sapere di più, ma di essere apparentemente diffidente. L’ex di Ida, invece, ha ricevuto una certa simpatia dalla signora.

Dopo mesi di assenza, Biagio Di Maro è tornato sulle poltrone rosse del dating show per trovare la sua anima gemella. Ha detto di voler conoscere meglio Silvia, ma non ha parlato di Gemma Galgani.

Lavinia porta in esterna Alessio Campoli

Il 12 novembre, la troupe di U&D ha girato una scena in cui è stata data voce ai protagonisti del trono classico della trasmissione. Lavinia, ad esempio, ha portato in esterna Alessio Campoli e ha rimproverato severamente il corteggiatore rivale. In questa scena Alessio è stato anche accusato di ballare dai tronisti. A questo punto, Alessio disse di non voler modificare il suo stile di vita e la condusse al centro della stanza per un ballo appassionato.

Alice zittisce Carola

Il prossimo è stato Federico Nicotera. Questa volta il tronista portò Alice fuori e non ci fu alcun bacio. Quando i due tornarono in studio, iniziarono a litigare. Carola, turbata dall’esterna di Alice, prende la parola. Questo ha fatto infuriare Alice, che ha zittito Carola, dicendole che non doveva impicciarsi delle sue relazioni. Solo un trono classico è ancora attivo dopo l’addio al trono di Federica Aversano. Di conseguenza, potrebbe arrivare la pausa natalizia prima della comparsa di un altro trono.