Vi ricordiamo chi è Fabio Basile? Età, biografia, carriera, fidanzata, judoka e vita Privata

Fabio Basile è un campione del mondo e un grande judoka, oltre che un personaggio popolare agli occhi del pubblico grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2018 e al Grande Fratello Vip nel 2018. Suo fratello Michel, che aveva solo 31 anni al momento della sua morte nel novembre 2021, ha partecipato spesso al Grande Fratello Vip.

Chi è Fabio Basile?

Nome: Fabio Basile

Professione: Judoka

Età: 27 anni

Data di nascita: 7 ottobre 1994

Luogo di nascita: Rivoli

Segno Zodiacale: Bilancia

Peso: 73 kg

Altezza: 1,72 cm

Tatuaggi: ha un grande tatuaggio sulla schiena legato alla sua partecipazione ai Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro

Profilo Instagram Ufficiale: @fabiobasile66

Biografia

Fabio Basile è nato il 7 ottobre 1994 a Rivoli, in Piemonte, ma la sua famiglia è di origine napoletana. Ha iniziato ad allenarsi per il Judo in tenera età e la sua decisione ha portato a uno stile di vita di sacrifici incessanti. Alcuni dei suoi amici lo consideravano strano per il suo stile di vita competitivo e spesso era bersaglio delle loro critiche. Fabio Basile ha rivelato che i suoi coetanei lo ridicolizzavano spesso per il suo stile di vita anticonvenzionale di atleta agonista. Anche Ludovica Lentina, la sua fidanzata storica, è una judoka: i due non stanno più insieme. Michele, questo il nome, è stato trovato morto in casa il 23 novembre ’21.

Carriera

Dopo aver imparato il judo fin da bambino, Fabio Basile vuole trasformare questa passione in una grande carriera. Entrato nel gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, ottiene i primi piazzamenti internazionali: terzo posto ai Giochi del Mediterraneo 2013 e ai Campionati Europei di Bucarest 2017 nella categoria 60 kg. Ha ottenuto il suo più grande successo internazionale con una medaglia di bronzo ai Campionati europei del 2016, mentre a Rio De Janeiro ha vinto il titolo olimpico nella categoria 66 kg contro il sudcoreano An Ba-ul. È apparso al GF Vip 2018 per il programma Ballando con le stelle e successivamente ha partecipato al GF Vip 2018. Nel programma sono apparsi anche Simone Montedoro e Alba Parietti.

Fabio Basile al GF Vip 2018

Nonostante Fabio Basile abbia legato molto con Francesco Monte e Silvia e Giulia Provvedi nella casa del GF VIP 2018, la sua schiettezza e genuinità sono state molto apprezzate dal pubblico. Anche Alfonso Signorini e Ilary Blasi hanno spesso sottolineato la sua autenticità ed espressività. Fabio Basile ha continuato ad allenarsi duramente anche all’interno della Casa per non perdere la forma fisica in caso di partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Anastasia Kuzmina, ballerina e insegnante di danza di Ballando con le stelle, ha conosciuto Fabio Basile proprio all’interno dello show. Tuttavia, la relazione è terminata dopo la fine del programma a causa dei loro diversi impegni.