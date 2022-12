Vi ricordiamo chi è Iva Zanicchi? Età, altezza, marito, canzoni, patrimonio, Ballando con le stelle e figli

Iva Zanicchi, cantante famosa da decenni, nel corso degli anni è stata in grado di svolgere molti compiti diversi: da emittente a commentatrice. Ha una voce singolare e uno stile diretto e tagliente a cui è impossibile resistere. Scopri l’età, l’altezza, la professione, le canzoni, il background e i figli della star dell’ultimo Ballando con le Stelle. Nel talent show di Milly Carlucci fa coppia con Samuel Peron.

A Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, Iva Zanicchi nasce il 18 gennaio 1940, sotto il segno del Capricorno. Nonostante il passare del tempo, fiera del suo metro e settanta di altezza, mostra una grinta fuori dal comune. Nonostante i suoi 82 anni, partecipa ancora attivamente al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Voglio amarti. Iva è una donna allegra e spiritosa che non ha paura di mettersi in gioco con i colleghi più giovani. Per lei nulla è vietato.

Iva Zanicchi: marito e figli

Nonostante la sua ammissione, la vita sentimentale di Iva Zanicchi è stata appagante. Il suo unico ex marito, Antonio Ansoldi, l’ha sposata nel 1967 e sono rimasti insieme fino al 1985. L’Aquila di Ligonchio è il suo soprannome e da allora è stata legata a Fausto Pinna. Non avendo mai vissuto un divorzio, una crisi o una separazione, sono impegnati come il giorno in cui si sono conosciuti. Nel 1967 è nata Michela Zanicchi, figlia del primo marito di Iva, e nel 1998 è arrivato il nipotino Luca. A Monza vivono la Zanicchi e il marito Fausto. Virginia Zanicchi, terza nipote di Iva, è nata nel 2003 ed è entrata a far parte della famiglia nello stesso anno.

Le canzoni e il patrimonio di Iva Zanicchi

La canzone più famosa di Iva Zanicchi è Zingara. Tra le altre canzoni più famose ricordiamo: I tuoi anni migliori, La notte dell’addio, Non pensare a me, Per vivere, L’arca di Noè, Ciao cara come stai? e Chi (Mi darà). Hanno scritto per lei Cristiano Malgiogui, Lucio Battisti, Mogol, Mogol, Lucio Battisti e Cristiano Malgiogio. Si è esibita nei più prestigiosi teatri del mondo, tra cui il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e la Sydney Opera House. Dagli Stati Uniti all’Australia, ha girato il mondo. Ligonchio ha girato il mondo dalle isole della Liguria all’Australia. Per quanto riguarda l’eredità della Zanicchi, non sono disponibili dati certi.