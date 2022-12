Vi ricordiamo chi è Lorenzo Biagiarelli? Età, fidanzata, Selvaggia Lucarelli e Ballando con le Stelle

Chi è Lorenzo Biagiarelli

“Mi sono soffermata a guardare dentro e vi ho trovato pentole, coltelli e mestoli quando stavo per laurearmi in storia con una tesi sul protestantesimo italiano del XVI secolo. Ho poi deciso di passare al mondo culinario sperimentando, elaborando, cucinando e raccontando la storia di questo fuoco continuo, sacro e profano insieme”. Ha poi deciso di sviluppare le sue capacità culinarie sperimentando, elaborando, cucinando e raccontando la storia di questo fuoco continuo, sacro e profano.

In Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast (Real Time), da due anni il giudice si racconta a È sempre mezzogiorno!, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. Lo chef, che è anche un viaggiatore, unisce la sua passione per la cucina a quella per i viaggi, in cui prova nuovi piatti e li racconta sul suo blog. Nel 2019 ha anche scritto un libro, Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare.

La fidanzata

Selvaggia Lucarelli, giornalista e membro della giuria di Ballando con le Stelle, chiamata ogni sabato sera a commentare le sue esibizioni, è sposata con Lorenzo Biagiarelli, cantante, con cui è fidanzata da sette anni. L’ha conquistata con le sue doti canore, in particolare cantando Pensiero dei Pooh. Sui social media postano le loro attività di esplorazione del cibo. In un’intervista a Domenica In, Selvaggia ha detto che suo marito è un bravo ragazzo, una persona che prima era buona.