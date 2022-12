Vi ricordiamo chi è Samuel Peron? Età, fidanzata, figli, genitori, padre, mamma, altezza, moglie e malattia

Samuel Peron

Nome: Samuel Peron

Data di nascita: 21 aprile 1982

Luogo di nascita: Marostica (Vicenza)

Altezza: un metro e 87 centimetri

Peso: 75 chili

Segno zodiacale: Toro

Professione: ballerino, insegnante e personaggio televisivo

Calli: scuri

Occhi: scuri

Biografia e carriera

Samuel Peron ha iniziato a ballare all’età di 4 anni e la sua formazione artistica comprende un’ampia varietà di discipline. Ha iniziato a ballare il liscio all’età di 4 anni e ha studiato anche danza contemporanea latino-americana, funky, contemporanea e moderna. Si è diplomato all’Istituto d’Arte e all’Università di Padova con una laurea in design prima di iscriversi al Master of Arts dell’Università Telematica San Raffaele. Ha conseguito la laurea nel 2015 presso l’Università Telematica San Raffaele.

La sua carriera di ballerino inizia nel 1991, quando partecipa allo spettacolo Sabato al Circo nel corpo di ballo di Cristina D’Avena. L’anno successivo ha partecipato a Bravo Bravissimo, una puntata dello show di Mike Bongiorno, condotto da Cristina D’Avena. Dal 2001 al 2005 ha continuato a partecipare al Campionato nazionale A1 Dilettanti di danze latino-americane, vincendolo per quattro volte. Dalla stagione televisiva 2020/2021 partecipa a Ballando con le stelle, trasmissione del mezzogiorno di Rai 1. Dalla stagione televisiva 2020/2021 è ospite fisso di Oggi, un giorno diverso. Dal 2022 è inviato sportivo del programma Buongiorno benessere.

Samuel Peron, chi è: moglie, fidanzata, vita privata, figli

Non si sa molto della vita privata di Samuel Peron, poiché l’uomo è molto riservato. Si sa anche chi sia la sua fidanzata storica. Dal 2014, infatti, l’uomo è legato sentimentalmente alla modella Tania Bambaci, vincitrice di Miss Italia nel 2010. I due non hanno ancora avuto figli. Si prevede che presto saranno genitori e sposati, ma la data delle nozze è sconosciuta. La coppia ha vissuto una crisi sentimentale nel 2018, ma è stata breve e rapidamente risolta.

Samuel Peron, origini e tutto su padre e mamma

Non si sa se la madre di Samuel Peron (nota solo come Gianna) o il padre (noto solo come Samuel) avessero origini vicentine. Tuttavia, il rapporto con i genitori è sempre stato molto stretto. Secondo quanto riportato, la madre è morta lo scorso maggio.

Samuel Peron e la malattia

Samuel Peron, un ballerino che ha recentemente perso la madre, non risulta aver accusato alcun disturbo in seguito alla sua morte. Tuttavia, ha vissuto un intenso dolore dopo la scomparsa della madre, avvenuta il mese scorso. “Ha sempre creduto in me e mi ha incoraggiato a intraprendere la carriera di ballerino”, ha dichiarato a maggio, dopo che sua madre è morta di nuovo. “Sono terribilmente dispiaciuto, non voleva vedermi piangere di nuovo e le devo tutto”.