Vuoi sapere chi è Alex Di Giorgio? Età, biografia, carriera, fidanzato e Ballando con le Stelle

Chi è Alex Di Giorgio?

Nome e cognome : Alex Di Giorgio

: Alex Di Giorgio Data di nascita: 28 luglio 1990

28 luglio 1990 Età : 32 anni

: 32 anni Segno zodiacale: Leone

Leone Luogo di nascita : Roma

: Roma Altezza: 185 cm

185 cm Peso: 75kg

75kg Professione: nuotatore

nuotatore Tatuaggi : Bandiera Olimpica e scritte London e Rio2016

: Bandiera Olimpica e scritte London e Rio2016 Instagram: @alex__digiorgio

Biografia

Alex Di Giorgio è nato il 28 luglio 1990 a Roma. Alle Olimpiadi di Londra del 2012, all’età di 22 anni, ha gareggiato nella staffetta 4×200 stile libero, seguita dalle Olimpiadi di Rio di quattro anni dopo nella stessa sezione, ma è stata la medaglia d’argento ai Campionati europei del 2013 a Debrecen, in Ungheria, a portargli il maggior successo. Da lì in poi, ha ottenuto medaglie in altre competizioni minori come i Giochi del Mediterraneo, dove ha vinto tre ori e un argento alle Universiadi del 2017 a Taipei. A Istanbul ha conquistato il quinto posto ai Campionati del Mondo, il suo miglior risultato finora. È stato perseguitato da un ex partecipante al programma “Uomini e Donne”, Ivano Marino, con il quale sostiene di aver avuto una relazione di un anno e mezzo. Marino è stato condannato a un anno e due mesi di carcere per questo reato. Alex Di Giorgio è stato minacciato da Marino di dichiararsi omosessuale.

Carriera

Fidanzato

Alex ha da tempo dichiarato la sua omosessualità. Ivano Marino, un precedente partecipante a Uomini e Donne che si è trasformato in un vizioso dopo la loro separazione, era il fidanzato di Alex. In seguito a ciò, Alex e Marino sono finiti a processo, dove Marino è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione per stalking, imitazione e calunnia. In realtà, Marino aveva creato degli account falsi per scrivere al precedente Alex e agli amici di Giorgio, minacciando di rivelare la sua omosessualità in caso contrario. Grazie a una nota in cui dichiarava di non aver usato tattiche malevole, il legame sentimentale di Alex Di Giorgio con me è durato un anno e mezzo.

Il 13 settembre 2020 Alex Di Giorgio è risultato positivo all’ostarina, una sostanza che migliora le prestazioni in allenamento e la resistenza fisica con effetti simili agli steroidi. A causa di un test a sorpresa di Nado Italia, il nuotatore è stato bandito per quattro anni dal Tribunale antidoping ed è attualmente in sospensione cautelare.