Vuoi sapere chi è Antonio Ansoldi e Fausto Pinna ex marito e compagno di Iva Zanicchi?

Silvia Toffanin accoglie a Verissimo la cantante Va Zanicchi e annuncia il suo nuovo libro, Un altro giorno verrà. Il compagno della Zanicchi, Fausto Pinna, ha letto il libro: “Gli è piaciuto molto”, ha rivelato già la cantante in studio. I due stanno insieme da 35 anni e il loro amore è sempre più forte: “Lui piange ogni volta che canto”, ha raccontato la Zanicchi, “Si commuove”, ha aggiunto.

Fausto e Iva hanno una relazione solida, che non si è mai trasformata in matrimonio. Nessuno dei due se ne pente, anche se Fausto sostiene Iva in tutte le sue avventure e la cantante trova in lui un solido sostegno.

Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi, non hanno mai divorziato

Iva Zanicchi, famosa cantante, si è sposata due volte. Il primo marito è stato Antonio Ansoldi, sposato nel 1967 a Roma. La relazione ha avuto una figlia di nome Michela e ha avuto una figlia di 10 anni prima di divorziare. Anni dopo, nel programma “Non disturbare” condotto da Paola Perego, Iva ha dichiarato che non dovrebbe mai dovuto sposare suo marito perché non meritava un matrimonio del genere.

La cantante Iva Zanicchi rimpiange non solo il suo matrimonio con Ansoldi ma anche l’istituzione del matrimonio in generale. se lei e Ansoldi non hanno mai divorziato legalmente e si considerano ancora sposati, il loro rapporto è teso da quando lui l’ha lasciata per un’altra donna. La cantante ha recentemente potuto di non credere più nel concetto di matrimonio e di non volersi risposare.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna, i segreti di una relazione che dura da 30 anni

Fausto Pinna, nato nel 1950, è un produttore musicale che ha lavorato con molti grandi artisti. Quella portata con Iva Zanicchi è stata una delle sue collaborazioni di maggior successo, che ha al loro innamoramento. Nel 1987 esce il disco della Zanicchi “Cari colleghi”, di cui lo stesso Pinna è produttore. I due stanno insieme da 30 anni e non si sono mai sposati, ma la Zanicchi lo considera sempre “mio marito”. Durante il periodo di clausura a Pinna era stato diagnosticato un cancro; questo è stato un momento particolarmente difficile per la coppia, ma fortunatamente il disturbo si è poi risolto nel migliore dei modi.