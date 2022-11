Vuoi sapere chi è Chiara Capitta figlia calciatrice di Lorella Cuccarini

Pur essendo una bella ragazza, Chiara Capitta ha anche un lato “maschiaccio”, che si esprime come una talentuosa giocatrice di calcio.

La mitica showgirl Lorella Cuccarini ha una figlia che è anche calciatrice. Si chiama Chiara Capitta e proprio nel rettangolo verde ha trovato una seconda casa. Purtroppo, poiché il movimento femminile non è così sviluppato come in altri Paesi, fa anche un altro lavoro per sbarcare il lunario. Ma indubbiamente la scelta di praticare una disciplina con una così forte connotazione maschile denota carattere da vendere. Analizziamo la sua sfera professionale e quella privata, senza risparmiare le curiosità.

Chiara Capitta: biografia e carriera

Chiara è nata il 2 maggio 2000, sotto il segno del Toro. Ha vissuto a Roma, dove ha frequentato la St. George’s British International School, un istituto di lingua inglese della capitale. Nel 2019 si è iscritta a Economia aziendale presso la European School of Economics. Si divide tra tre lavori: social media manager freelance, rappresentante del servizio clienti per Dualworld e supporto ai talenti per 2Watch. Chiara ha tirato i primi calci a un pallone a 6 anni nelle squadre maschili; a 12 anni è entrata a far parte della rosa della Roma Femminile, dove ha fatto la trafila delle giovanili fino ad approvare alla formazione senior.

Chiara Capitta: la vita privata

Vive a Roma ed è single. Non conosciamo le sue origini. Lavora come social media manager di mia madre! In un messaggio a Verissimo, ha rivelato che è lei a dargli una mano con le piattaforme moderne, dove riceve forti apprezzamenti ed è molto attivo. È proprio grazie alla Cuccarini che ha capito cosa vorrebbe fare da grande. Ha indossato spesso la fascia di capitano, anche nella rappresentativa della Lazio, dove è scesa in campo per un triennio. Per la prima volta è stata convocata sul palcoscenico della Nazionale Under 15, sotto la gestione di mister Sbardella. Ha un gatto. La Sardegna è una delle sue mete preferite per le vacanze.