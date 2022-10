Vuoi sapere chi è Vera Gemma? Età, fidanzato, film, Prima e Dopo e vita privata

Chiara Tron è una giovane attrice italiana di Roma. Ha frequentato il liceo classico e l’Università Roma Tre prima di diventare attrice. Dopo aver appreso le basi della recitazione grazie a corsi e programmi, lavora sodo e inizia a recitare in film e serie televisive. Partecipa al film La scuola cattolica, che racconta il massacro del Circeo.

Chi è Vera Gemma?

Nome : Vera Gemma

: Vera Gemma Età : 51 anni

: 51 anni Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione : Attrice e scrittrice

: Attrice e scrittrice Data di nascita : 4 luglio 1970

: 4 luglio 1970 Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Altezza : non disponibile

: non disponibile Peso : non disponibile

: non disponibile Tatuaggi : non disponibile

: non disponibile Profilo Instagram ufficiale: @veragemma17

Biografia

Vera Gemma è nata il 4 luglio 1970 a Roma. Suo padre, Giuliano Gemma, è stato un attore italiano noto per il suo lavoro in teatro e al cinema tra gli anni ’60 e ’80. La sua carriera è proseguita fino al 2012 con un ruolo nel film di Wood Allen “To Rome With Love”. La sua carriera è proseguita nel 2012 con un ruolo nel film di Woody Allen “To Rome With Love”, un anno prima di morire per un incidente. Sua madre è morta nel 1995. Vera ha superato il momento di dolore e ha un bel ricordo della sua infanzia, che in un’intervista al “Daily News” ha descritto serena e felice, grazie al fatto che il padre non le ha mai fatto mancare l’amore e l’affetto.

Vera Gemma è cresciuta a Roma, precisamente nel quartiere di Trastevere. Ha una sorella di nome Giuliana Gemma. Gemma ama Roma ma la trova un po’ pigra, per questo si è trasferita a Los Angeles nel 2008 dopo aver vissuto per un periodo anche a Parigi.

Fidanzato Jeda

Vera Gemma è attualmente fidanzata con Jeda, un produttore musicale trap di 22 anni. Vera ha dichiarato che la differenza di età tra loro non è un problema perché lui ha una mentalità aperta ed è una persona curiosa che non giudica le persone dalle apparenze. La sorella di Giuliana Gemma Vera ha anche dichiarato che Jeda è intelligente e, cosa responsabile che le piace di lui. Giuliana stessa è stata con un uomo di 15 anni più giovane, dai 35 ai 45 anni. Anche Vera si è innamorata di una donna in passato e non ha mai avuto paura di ammetterlo.

Ex Marito

Nel 2001 Vera Gemma ha sposato il campione di Kung-Fu Jamil. Io due ho festeggiato con una cerimonia a Caracalla. Vera indossava uno splendido abito realizzato dallo stilista che l’aveva creato, il quale disse che era “straordinariamente adatto al suo carattere e al suo temperamento. Capriccioso, aggressivo, poeticamente fanciullesco”. Ma il loro matrimonio finì dopo pochi anni. Secondo indiscrezioni successive, nel 2008 Vera si sarebbe innamorata del musicista blues Henry Harris, conosciuto a Los Angeles. Hanno avuto un figlio di nome Maximus, che oggi ha 10 anni e che possiamo ammirare in diversi scatti di Instagram in cui Vera dedica frasi affettuose proprio a suo figlio Maximus.