Vuoi sapere chi è Chi è Rocco Hunt? Età, figlio, fidanzata e vita privata

Rocco Hunt, cantautore e rapper salernitano di 27 anni, ha vinto il concorso Sanremo Giovani nel 2014 con la sua indimenticabile canzone “Nu juorno buono”. Rocco è tornato a Sanremo nel 2022 per la serata “Cover”, dove ha accompagnato Ana Mena (Estonia) sulle note di un medley.

Chi è Rocco Hunt?

Nome: Rocco Pagliarulo

Nome d'arte: Rocco Hunt

Età: 27 anni

Data di nascita: 21 novembre 1994

Luogo di nascita: Salerno (quartiere Pastena)

Segno Zodiacale: Scorpione

Professione: Cantautore e rapper

Altezza: 174 cm

Peso: 72 Kg

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram Ufficiale: @poetaurbano

Biografia

Rocco Hunt, al secolo Rocco Pagliarulo, è nato a Salerno il 21 novembre 1994. Suo padre era Giovanni e sua madre si chiamava Alfonsina. È insieme cresciuto nel quartiere popolare di Pasterna alla sua famiglia: papà Giovanni, mamma Alfonsina e il fratello Gabriele (2012). Si diploma in ragioneria e lavora per qualche anno nella pescheria dello zio. Già all’età di 11 anni Rocco si fa notare e pubblica il suo primo mixtape dal titolo A’ music è speranz (in collaborazione con Clementino). Dopo aver completato correttamente la sua givetta, nel 2013 pubblica il suo primo album, Poeta urbano. L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo (sezione Nuove Proposte), dove presenta il brano vincitore, Nu jorno buono. Il brano gli ha regalato un notevole successo e da lì la carriera di Rocco Hunt ha collezionato solo grandi successi. Nel 2016 torna a Sanremo tra i Big e nel corso della sua carriera sono molte le collaborazioni con artisti importanti che lo riportano a casa. Rocco Hunt torna sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 in coppia con Ana Mena.

Lavoro e carriera

Rocco Hunt ha iniziato la sua carriera di rapper a 11 anni. Ha partecipato a diverse gare di freestyle, presentandosi come Hunt MC. Nel 2010 ha debuttato con il suo primo EP: A’ music is speranz . Ha scelto di cambiare pseudonimo e dal 2011 è stato autorizzato Rocco Hunt. Nel 2013 ha pubblicato Poeta urbano, il suo primo album che è stato ben apprezzato dalla critica. Il grande successo arriva nel 2014, quando Rocco Hunt vince a Sanremo Nuove Proposte con Nu juorno buono, scalando poco dopo le classifiche italiane.

Oltre al lavoro con Elettra Lamborghini, Rocco Hunt ha contribuito alla colonna sonora del film Arriva i Prof, in cui si è esibito con Lino Guanciale e Alessio Sakara. Nell’estate del 2022 ha partecipato a Battiti Live su Italia 1, concerto itinerante della tenuta. Nell’estate 2022 lancia un nuovo singolo con Elettra Lamborghini dal titolo Lola Indaco e insieme a Tim Summer Hits. Sempre nell’estate 2022 ha partecipato a Tim Summer hits e alla finale dei Tim Music Awards dall’Arena di Verona proprio con Elettra Lamborghini.

Compagna e figlio

Rocco Hunt è impegnato con una ragazza di nome Giada, che è anche la madre di suo figlio: Giovanni, nato nel 2017. Rocco è diventato padre proprio nel giorno della festa del papà, all’età di 22 anni.