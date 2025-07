Scomparso nel Trevigiano, si cerca da giorni il 17enne Luca Berlese

Sono giorni di apprensione per la famiglia di Luca Berlese, un giovane di 17 anni residente a Istrana, in provincia di Treviso, che risulta scomparso dal 9 luglio. Il ragazzo si sarebbe allontanato volontariamente dalla casa dei genitori, ma da allora non si hanno più sue notizie. La famiglia ha prontamente denunciato la scomparsa alle autorità, che stanno conducendo le indagini per cercare di ritrovarlo.





Secondo quanto ricostruito finora, Luca Berlese avrebbe lasciato la sua abitazione senza fornire alcuna spiegazione. Non è chiaro cosa sia accaduto nelle ore successive al suo allontanamento, e al momento non sono emersi elementi utili a comprendere le ragioni dietro questa decisione. Le ricerche si concentrano non solo nel comune di Istrana, ma anche nelle zone circostanti dell’hinterland trevigiano.

Il giovane è descritto come alto 1 metro e 70, con una corporatura normale, capelli castani e occhi dello stesso colore. Le autorità hanno diffuso una sua foto per facilitare eventuali segnalazioni da parte dei cittadini. Chiunque pensi di averlo visto o abbia informazioni utili è invitato a contattare il numero d’emergenza 112.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Istrana, che stanno utilizzando ogni mezzo disponibile per rintracciare il ragazzo. Tra gli strumenti impiegati ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che vengono analizzate con attenzione nel tentativo di individuare movimenti o tracce di Luca Berlese. Tuttavia, fino a questo momento non sono emerse novità rilevanti.

Fonti vicine agli investigatori, citate da Fanpage.it, confermano che non vi sono indicazioni chiare sui motivi che potrebbero aver spinto il giovane ad allontanarsi. La situazione rimane avvolta nel mistero e le autorità continuano a lavorare senza sosta per riportarlo a casa sano e salvo.

La famiglia di Luca Berlese vive ore di grande preoccupazione e attende con ansia notizie del ragazzo. I genitori, che hanno segnalato immediatamente la sua scomparsa, sperano che qualcuno possa fornire informazioni utili per ritrovarlo. Il loro appello è rivolto a chiunque possa aver incrociato il giovane dal giorno della sua sparizione.

Nel frattempo, la comunità locale si è mobilitata per supportare le ricerche. Sono numerosi i messaggi di solidarietà e vicinanza inviati alla famiglia, mentre sui social network si moltiplicano gli appelli per ritrovare Luca Berlese. Anche i media locali stanno seguendo da vicino l’evolversi della vicenda, contribuendo a diffondere la notizia e l’immagine del ragazzo.

La scomparsa di un adolescente rappresenta sempre un evento drammatico e complesso, che richiede un intervento tempestivo e coordinato da parte delle autorità. In questo caso, nonostante gli sforzi profusi finora, il mistero rimane irrisolto. Le ricerche proseguono senza sosta e ogni segnalazione potrebbe rivelarsi fondamentale per fare luce su quanto accaduto.