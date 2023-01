Oroscopo Paolo Fox domani 27 gennaio 2023: le previsioni assurde Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Sagittario

Oggi avrai la sensazione che un angelo custode ti protegga e risolva i tuoi problemi. Qualcuno viene in tuo aiuto e ti dà una mano quando ne hai più bisogno, oppure un colpo di fortuna ti fa uscire inaspettatamente da una situazione che si stava facendo sempre più complicata. Oggi la fortuna e la soluzione saranno nell’inaspettato.A volte affronti il ​​tumulto emotivo tenendolo molto nascosto e non lasciando che gli altri vedano davvero ciò che provi. È come se avessi paura che le cose possano solo peggiorare se fai sapere agli altri come stai veramente in questo momento. Questo approccio deriva dal tuo istinto di sopravvivenza e talvolta può causarti inutili sofferenze. Per aggirare questa tendenza, fai un allenamento quando ti senti blu. Se dopo ti senti ancora triste, vai avanti e versa le tue viscere a un amico.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Capricorno

Sei molto esigente con te stesso e quel tratto si manifesterà molto oggi. Non importa quante cose raggiungi, non ti senti mai a tuo agio e non importa quanto forte diventi la tua posizione, pensi sempre che qualcosa o qualcuno possa tirarti giù da cavallo. In realtà non c’è motivo per questo avviso permanente, i tuoi risultati saranno solidi.La posizione dei corpi celesti ti sostiene con energia per agire davvero per conto degli altri. Ti piace la sensazione di aiutare altre persone ad avere successo contro le avversità. Tuttavia, devi anche prestare attenzione a te stesso, altrimenti ti risentirai rapidamente per ciò che gli altri hanno e che ti manca. Questo si chiama afflizione. Per evitare di essere afflitto, rendi la tua dieta ed esercita la priorità, qualunque cosa accada. Quando ti prendi cura di te fisicamente, noti più prontamente tutti gli altri tuoi bisogni.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Acquario

Dal punto di vista astrologico, oggi è un giorno armonioso e costruttivo, o tende ad esserlo. Ma anche se tutto va bene nelle faccende più mondane, tuttavia, non potrai evitare una certa nostalgia o malinconia, che influenzerà maggiormente il tuo amore o la tua vita familiare. C’è un passato che devi lasciarti alle spalle anche se è doloroso.L’allineamento planetario di oggi ti fa sentire sempre pronto ad affrontare la fase successiva del tuo sviluppo personale. Spiritualmente, emotivamente, fisicamente – qualunque sia lo sviluppo su cui ti concentri in questo momento, l’aspetto di oggi ti aiuterà a prendere l’iniziativa. Lo yoga è una pratica che combina tutte queste aree in una sola e, se praticata quotidianamente, lo yoga può aiutarti a sfruttare al meglio questo transito. Hai una decina di giorni rimasti, quindi non perdere l’occasione! Preparati con l’assunzione di acqua prima di praticare.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Pesci

Oggi sarà per te un giorno di dispiaceri e dispiaceri, ma non sono i tuoi ma quelli degli altri. Ti senti sempre incline a prendere su di te il peso delle sofferenze dei tuoi cari, a volte anche delle persone intorno a te. E in questo momento c’è qualcuno che ami molto che ha bisogno del tuo sostegno e del tuo aiuto, e tu ci sarai. Probabilmente sarai frustrato da tutte le “mancate accensioni” che si verificano a causa dell’atmosfera celestiale prevalente oggi. Questa è un’opportunità perfetta per conoscere te stesso e come rispondi alla frustrazione. Una cosa da notare è come il cibo che mangi ti sostiene o ti sabota in circostanze di frustrazione. Cerca di ridurre l’assunzione di zucchero e aumentare l’assunzione di frutta e verdura cruda. Nel frattempo, bevi molta acqua. Con una dieta sana, ciò che una volta ti frustrava potrebbe diventare semplicemente divertente.