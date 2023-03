Ilary Blasi, rinascita con Bastian: celebrazione insieme ai bambini! Senza Totti

Un racconto incantato. Così Ilary Blasi ha desiderato che fosse la festa di compleanno di sua figlia, Isabel. Dopo un anno in cui la bimba ha affrontato un cambiamento delicato come la separazione dei genitori. Ed è principalmente per lei, che Totti e Ilary hanno cercato, fino all’ultimo, di evitare la fine di un matrimonio che sarebbe stato, inevitabilmente, clamoroso, e che avrebbe coinvolto, inevitabilmente, i figli.

Cristian e Chanel sono più grandi, lui è quasi maggiorenne, mentre Chanel è nella fase, spesso critica, dell’adolescenza. Ma, probabilmente, hanno compreso che l’amore dei loro genitori ci sarà sempre, anche se in due luoghi diversi.

E che mantenere un rapporto ormai logoro, fatto di ferite e accuse reciproche, non avrebbe giovato a nessuno. Totti, come abbiamo visto, aveva deciso da tempo che il suo futuro sarebbe stato accanto a Noemi Bocchi; Ilary, invece, ha dovuto per mesi cercare di celare la delusione, l’amarezza, la rabbia, sia di fronte all’opinione pubblica, che attendeva ogni suo minimo segnale di debolezza per costruirci una storia, sia di fronte ai ragazzi, che hanno sempre guardato il padre e la madre con gli occhi innamorati di un figlio.

Il lavoro di Ilary e Totti è stato, nel privato, molto attento. Mentre in pubblico c’è stata la celebre intervista a Totti, nella quale il capitano accusava Ilary di non essergli stata vicina nei momenti difficili, oltre a sostenere che l’ex moglie gli avesse sottratto la sua preziosa collezione di orologi. Il tempismo, poi, con il quale si è fatto vedere accanto a Noemi Bocchi, ha lasciato perplessi molti osservatori: si è passati da una famiglia, che per vent’anni sembrava perfetta, a un’altra, molto velocemente.

Ilary non aveva un “piano b”. Anzi, non aveva la minima intenzione di buttarsi in un’altra storia. Il suo cuore, citando un film, era in inverno da tempo. Ma poi, all’improvviso, qualche mese fa, contro ogni pronostico, è arrivato Bastian Muller. Un ragazzone tedesco di cui si sapeva pochissimo, se non che fosse erede di una dinastia di imprenditori e che, da giovane, avesse lavorato in un hotel di St. Moritz. Tutti si immaginavano la “vendetta” di Ilary.

Magari con un attore famoso, un volto dello spettacolo, qualcuno che già facesse parte della sua vita. Per dire, magari, che il legame esisteva già da tempo, che anche lei avesse qualcuno da nascondere. E, invece, uno dei motivi per i quali la Blasi ha guardato Bastian, era proprio il fatto che fosse lontano da quel mondo, e che poco ne sapesse. Con lui Ilary è rinata. Lo ha fatto conoscere alle sue amiche più strette, sempre lontano dai figli. Fino a qualche giorno fa, proprio in occasione della festa di compleanno di Isabel. Bastian è arrivato apposta dalla Germania, è rimasto seduto a un tavolo ad aspettare Ilary, e poi è ripartito. Ma, prima di salire in macchina, ha salutato con trasporto la conduttrice. Pochi giorni fa la Blasi ha postato uno scatto con lui e, adesso, ecco il bacio appassionato, liberatorio, che vedete in esclusiva su “Chi”.

Ma i conti con Totti non sono chiusi. Lui e Ilary sono attesi da una separazione che farà molto clamore, visto che si consumerà davanti a un giudice e non nello studio degli avvocati. Sarà una separazione lunga, le posizioni sono distanti. Per Ilary l’unico punto sarebbe l’assegno di mantenimento dei figli, per Totti riguarda anche la casa di famiglia, dove adesso la Blasi vive con i ragazzi. E, probabilmente, anche l’affidamento dei figli stessi. Se la piccola ha bisogno della presenza costante della mamma, i grandi potrebbero trovarsi a scegliere con chi stare. La lunga causa di separazione, ovviamente, allunga anche i tempi di altri progetti.

Si dice che Totti voglia sposare Noemi Bocchi al più presto, e che la separazione giudiziale sia una mossa di Ilary per mettere il bastone fra le ruote alla coppia. Ma, in realtà, i motivi per i quali si è arrivati a questa soluzione sono altri, e riguardano sia Totti che Ilary: né l’uno né l’altra sono disposti a fare un passo indietro o ad accettare compromessi. La prima udienza, fissata per il 14 marzo, è slittata, proprio come avevamo anticipato. La battaglia è anche mediatica. Ilary fra poco dovrà lanciare la nuova edizione dell’Isola dei famosi, e sarebbe impossibile per lei, a nove mesi dalla separazione, sottrarsi alle domande sulla propria vita privata. Magari passando prima dall’amica Silvia Toffanin, a Verissimo. C’è chi ipotizza che Totti possa andare ospite da Francesca Fagnani a Belve, dove era stata invitata Ilary alcuni mesi fa, prima del divorzio. In quel caso la Blasi aveva smentito le voci di crisi, convinta da Totti che Noemi Bocchi fosse solo un’amica.