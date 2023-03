Il Cantante Mascherato, potrebbe il Riccio essere Guillermo Mariotto? Scopriamo la vera identità

Preparatevi a indagare! Il Cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, ha appena svelato le sue maschere e ora la giuria e il pubblico si mettono al lavoro! Guillermo Mariotto potrebbe essere il Riccio? Scopriamolo insieme e andiamo a fondo!

Chi è il misterioso Riccio de Il Cantante Mascherato?! Non vediamo l’ora di scoprire chi si nasconde dietro la maschera!

Tutti hanno potuto conoscere i misteriosi personaggi mascherati che calcheranno il palco de Il Cantante mascherato in questa stagione! Ogni personaggio è stato accompagnato da un breve video che ci ha dato qualche indizio su chi potrebbe essere. Non dimentichiamo che dietro ogni maschera potrebbe esserci più di una persona e che tutte le voci sono state distorte con effetti speciali. Che l’avvincente gioco di indovinelli abbia inizio!

La presentazione del Riccio è stata incredibilmente accattivante! Ha detto chiaramente che la maschera che indossa ha lo scopo di fornire protezione, ma che disprezza le maschere che le persone indossano nella loro vita quotidiana. Ha dichiarato di essere gentile come un riccio, ma di difendersi ferocemente se si sente minacciato. Per andare veramente d’accordo con lui, bisogna conquistare la sua fiducia, cosa che gli ha permesso di trionfare sulle tante sfide della vita.

È l’enigmatico Guillermo Mariotto quello che si cela dietro la misteriosa maschera da riccio di The Masked Singer?

I giudici stanno già facendo ipotesi azzardate sulla vera identità dei cantanti mascherati, e Iva Zanicchi ritiene che dietro Riccio si nasconda sicuramente una personalità che non è un cantante. De Sica sospetta che possa essere Mughini, Facchinetti pensa che possa essere Ranieri, mentre Insinna e Bortone sono ancora indecisi. È davvero emozionante vedere cosa verrà rivelato!

Si specula sul fatto che il misterioso Riccio potrebbe essere nientemeno che il famoso stilista Guillermo Mariotto, collaboratore fisso dei programmi di Milly Carlucci. Per scoprire la verità, non resta che sintonizzarsi su Il Cantante mascherato, il sabato su Rai Uno, e vedere se il Riccio arriverà al ballottaggio finale. È l’unico modo per venire a capo di questo allettante mistero!