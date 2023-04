“Abbandona UeD”. Nicole, poiché in sala e all’esterno adesso regna la confusione più assoluta

Nicole sta per dare l’addio a UeD? Il programma di Maria De Filippi si avvia rapidamente alla conclusione prima della pausa estiva, ma si sussurra che qualcuno potrebbe lasciare lo studio prima della scelta. Il focoso tronista, che spesso si scontra con Roberta Di Padova, potrebbe correre questo rischio dopo gli ultimi avvenimenti. Quello che è successo in studio e sui social media, in realtà, non sembra molto promettente.

Un momento elettrizzante si è verificato quando Andrea ha consegnato a Maria un biglietto d’amore segreto durante un ballo ed è stato ripreso dalle telecamere! Quando Maria De Filippi ha rivelato il filmato, è stato davvero uno spettacolo paradisiaco!

Nicole lascerà davvero UeD? Sono così appassionata di scoprire la verità dietro questa voce!

Beccati con le mani nel sacco! Tutti coloro che si sintonizzano su UeD sanno che è severamente contrario al regolamento avere contatti al di fuori dello show tra tronisti e corteggiatori, eppure Nicole si è trovata in una tempesta di discussioni. Ha espresso il suo rimorso alla redazione, ma il dramma non si è fermato lì. Le scuse non sono bastate a placare il putiferio!

Gianni Sperti è stato senza dubbio il più schietto; ha accusato la tronista di aver manipolato il programma. Molti sospettano che Nicole e il suo corteggiatore Andrea si siano accordati e parlino fuori dalle telecamere. Con l’avvicinarsi della selezione, si è diffusa la voce che Nicole stia per lasciare UeD.