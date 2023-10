Addio a Burt Young, l’Indimenticabile Paulie Pennino di Rocky

Addio a Burt Young, l’Indimenticabile Paulie Pennino di RockyL’attore Burt Young, noto per il suo ruolo di Paulie Pennino nella saga cinematografica di Rocky, è scomparso all’età di 83 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia, Anne Morea Steingieser.

Una Carriera Ricca di Successi

Con una carriera che ha spaziato dal cinema alla televisione, Young ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi film più importanti, ricordiamo “Chinatown” e “C’era una volta in America” di Sergio Leone. Nel 2013, l’attore ha partecipato anche al film italiano “Ci vediamo domani” con Enrico Brignano.

Un Volto Familiare della Televisione

Oltre al grande schermo, Burt Young è apparso in numerose serie televisive popolari. Tra queste, “Law & Order – I due volti della giustizia”, “Walker Texas Ranger”, “M*A*S*H”, “Miami Vice” e “I Soprano”.

Un Tributo a Burt Young

La scomparsa di Burt Young lascia un vuoto nel mondo del cinema e della televisione. Il suo ruolo come Paulie Pennino in Rocky gli ha valso una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista, cementando il suo posto tra gli attori più amati e rispettati di Hollywood. Il suo talento e la sua presenza sullo schermo saranno mancati.