Uomo prova a sparare al prete durante la messa, l’arma si blocca: la scena è stata trasmessa in diretta

Durante un servizio religioso, trasmesso in diretta dalla Jesus Dwelling Place Church a North Braddock, un sobborgo di Pittsburgh, Pennsylvania, si è verificata una scena sconvolgente che ha visto il protagonista, un uomo armato, tentare di sparare al pastore di fronte ai fedeli. Bernard Polite, 26 anni, ha sorpreso tutti quando si è avvicinato all’altare durante il sermone domenicale del reverendo Glenn Germany e ha estratto una pistola.





Il tentativo di sparare, tuttavia, non ha avuto successo poiché l’arma si è inceppata, permettendo a un fedele di intervenire prontamente. Il coraggioso intervenuto ha raggiunto l’aggressore alle spalle, riuscendo a bloccarlo a terra con l’aiuto del pastore, che è stato poi parte attiva nel disarmare l’individuo.

La polizia di stato della Pennsylvania ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma che l’arma si è bloccata fortunatamente impedendo che il proiettile venisse espulso. Dopo l’incidente, le forze dell’ordine hanno visitato l’abitazione di Polite, dove hanno scoperto il corpo di un uomo di 51 anni, apparentemente parente di Polite, ucciso a colpi di arma da fuoco.

Il reverendo Germany ha raccontato che, dopo essere stato disarmato, Polite ha espresso rimorso. Durante il confronto che è seguito, il giovane ha rivelato di aver agito sotto l’influenza di voci che lo incitavano a compiere l’atto violento, suggerendo possibili problemi mentali. “Le voci erano nella sua testa e dicevano ‘vai a sparare al pastore'”, ha spiegato il pastore Germany.

L’episodio ha avuto un grande eco sui social media, dove il video del tentativo di sparatoria è stato diffuso, mostrando momenti di grande tensione vissuti dalla comunità. Il pastore Germany ha inoltre condiviso con i media locali come ha percepito il momento in cui l’arma si è inceppata: “Si è alzato e mi ha sorriso e solo quando è arrivato vicino all’altare l’ho visto estrarre una pistola. Ho semplicemente cercato di abbassarmi e scappare. Ha premuto il grilletto. L’ho sentito sparare, ma Dio ha bloccato la pistola in modo che il proiettile non uscisse”, ha concluso il pastore, rendendo grazie per la protezione divina che ha scongiurato una tragedia maggiore.