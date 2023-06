Addio a Matteo Romagnoli: Lutto nel mondo della musica italiana - Controcopertina

Una triste notizia ha colpito il mondo della musica italiana. È stata la band bolognese Lo Stato Sociale a dare l’annuncio del lutto, perdendo un pezzo importante del loro gruppo. La band, formata da cinque amici di vecchia data – Alberto Albi Cazzola, Francesco Checco Draicchio, Lodovico Lodo Guenzi, Alberto Bebo Guidetti ed Enrico Carrot Roberto – ha raggiunto la fama grazie alla loro partecipazione al Festival di Sanremo e al successo del brano “Una vita in vacanza”.

La scomparsa di Matteo Romagnoli: un duro colpo

La band ha comunicato la triste notizia della scomparsa di Matteo Romagnoli, il sesto membro del gruppo, fuori dai riflettori. Matteo era autore, manager e produttore, ed è stato uno dei pilastri del successo della band. Ha lavorato con l’etichetta Garrincha dischi, producendo numerosi artisti di talento. Ha anche avuto una carriera musicale personale, sia come musicista sia come solista con il nome di Matteo Costa. Ha prodotto i primi dischi di Lo Stato Sociale e ha continuato a supportare Lodo Guenzi e gli altri membri come autore e manager.

Un addio doloroso

Matteo Romagnoli aveva solo 43 anni ed era impegnato in una dura battaglia contro una malattia. La band ha pubblicato un commovente messaggio d’addio: “La metteremo su un foglio ma non ci faremo la spesa sarà solo un gioco in attesa che un milione di nuvole passi e il cuore riprenda il suo corso”. Hanno anche salutato Matteo con affetto, ricordando i momenti trascorsi insieme e l’importanza che ha avuto nella loro vita.

Un omaggio musicale

Nel post pubblicato da Lo Stato Sociale, si trovano anche alcune parole tratte dalle loro canzoni che riflettono il profondo dolore per la perdita di Matteo. L’etichetta discografica fondata da lui nel 2008 lo ha ricordato come un “visionario capace di tracciare una strada dove una strada ancora non c’era”. La sua presenza e il suo contributo saranno indubbiamente molto sentiti nel panorama musicale italiano.