Adriano Panatta, 73 anni e senza pensione: una situazione da risolvere

Durante un’intervista a Rai News 24, l’ex tennista Adriano Panatta ha sollevato un grido di protesta contro il sistema pensionistico italiano. Il 73enne ha espresso la propria frustrazione per non poter accedere alla pensione nonostante gli anni di contributi versati, evidenziando una realtà condivisa da molti connazionali.

Adriano Panatta, una figura iconica del tennis italiano, ha sottolineato la sua storia sportiva e il contributo ai contributi pensionistici. Nonostante il suo prestigioso passato nel tennis, oggi si trova ad affrontare il paradosso di non poter accedere alla pensione, sollevando un dibattito sulla riforma pensionistica.

Una panoramica sulla vita di Panatta rivela dettagli intimi: dai suoi trionfi sul campo da tennis alle vicende personali. L’ex tennista ha avuto tre figli dal matrimonio con Rosaria Luconi e attualmente condivide la sua vita con Anna Bonamigo a Treviso, città in cui si sono sposati alla fine del 2021.





La vita amorosa di Panatta è stata spesso al centro dell’attenzione, con flirt e relazioni con personaggi famosi come Loredana Bertè, Serena Grandi e Clarissa Burt. Rispetto al rapporto con i figli, l’ex tennista ha rivelato alti e bassi tipici della relazione genitoriale.

Panatta ha anche scherzato sulla sua “malattia”, ossia il suo innamoramento per il golf. Rivelando come questo sport abbia preso il sopravvento nella sua vita, evidenziando il suo amore e la passione per questa disciplina.

