Halloween bandito dal parroco in oratorio: “Ci stiamo scristianizzando, i bimbi vestiamoli da santi e angioletti, basta teschi e streghe”

Il parroco Marco Ricci, a capo della chiesa del Ss Rosario ad Ercolano, ha preso una decisione insolita, vietando le celebrazioni di Halloween e sostituendole con la festa di Ognissanti. Presso l’oratorio “Il Granellino”, domani, 1° novembre, i genitori sono invitati a vestire i loro figli come dei santi o angioletti, ribaltando il tradizionale tema di streghe e fantasmi con oggetti simbolici che richiamano le vite dei santi.

Un’Iniziativa Contro la Scristianizzazione

La decisione del parroco ha l’obiettivo di contrastare la perdita di significato delle celebrazioni cristiane, affermando che tutte le feste religiose si stanno trasformando in semplici occasioni festose, perdendo il loro valore spirituale originale. L’intento è riscoprire il significato autentico e cristiano di queste festività.

Il Messaggio del Parroco e la Riflessione sul Significato delle Feste

Marco Ricci ha spiegato la motivazione dietro la sua scelta di bandire Halloween, affermando: “Ci stiamo scristianizzando. Tutte le feste religiose stanno diventando una semplice festa… perché si deve perdere il valore cristiano di una festa? Riscopriamo il senso autentico di come nasce una festa che è quello cristiano. Non voglio fare nessuna polemica: a me interessa che si riscopra il senso autentico e cristiano di una festa che è quella dei santi.”





Una Celebrazione Che Riflette l’Autenticità delle Festività Cristiane

Il parroco manifesta una chiara preoccupazione sull’attuale tendenza a trasformare le festività religiose in eventi festosi, trascurando il loro significato cristiano originale. La sua iniziativa mira a promuovere una comprensione più autentica e spirituale delle celebrazioni religiose, restituendo loro il significato cristiano autentico.