Jannick Sinner, cuore d’oro, sorprende i fan con un gesto generoso: dona cinque milioni per aiutare i cani. Ci aspettiamo forti polemiche

Jannik Sinner, tennista di fama internazionale, ha recentemente dimostrato il suo grande cuore con un gesto che ha sorpreso i suoi fan: una donazione di cinque milioni di euro destinata al benessere dei cani.





La passione di Sinner per gli animali è nota da tempo, e questa ingente donazione testimonia il suo profondo impegno. Il tennista ha investito in un progetto ambizioso, che prevede la costruzione di una vasta struttura, denominata “Dogtopia”, nei pressi di Bologna. La struttura, estesa su circa 15 ettari, ospiterà campi di addestramento, aree giochi acquatiche e un servizio di assistenza veterinaria attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’obiettivo di Sinner è duplice: offrire un rifugio sicuro e accogliente ai cani abbandonati e fornire assistenza medica a quelli bisognosi. Il tennista spera che il suo gesto possa ispirare altri a fare lo stesso, sensibilizzando l’opinione pubblica sulla questione del benessere animale.

L’amore di Sinner per i cani non è una novità. In un video pubblicato sui canali ufficiali del Roland Garros, torneo in cui Sinner è stato sconfitto in finale da Alcaraz, il tennista si mostra in compagnia di alcuni cuccioli, intenti a giocare con delle palline da tennis. “Li amo, non ne abbiamo mai avuto uno”, ha dichiarato Sinner, accarezzando due cani. “Sono fedeli, leali, provano anche ad ascoltarti a volte. Mi piacciono molto gli animali, e i cani in particolare”.

Sinner ha poi aggiunto: “Non so se prenderei mai un cane mentre sono ancora nel circuito, perché bisogna dedicargli tempo. Dopo sicuramente. Non è facile per un tennista avere un cane, ma sono sicuro che si può trovare un modo”.

Infine, il tennista ha rivolto un appello ai suoi tifosi e agli appassionati di tennis: “Hanno bisogno di una casa”.