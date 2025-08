La Slovenia vieta completamente il commercio e il transito di armi con Israele, criticando l’inazione dell’Unione Europea di fronte alla crisi umanitaria a Gaza

La Slovenia ha adottato una decisione senza precedenti all’interno dell’Unione Europea, imponendo un divieto totale al commercio e al transito di armi e attrezzature militari con Israele. Il provvedimento, annunciato dal governo guidato dal premier Robert Golob, rappresenta una risposta autonoma alla mancanza di azioni concrete da parte dell’UE per affrontare la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, dove la popolazione locale è vittima di gravi violazioni del diritto internazionale.





La misura, effettiva da ieri, stabilisce il blocco dell’importazione, esportazione e transito di armamenti attraverso il territorio sloveno. L’iniziativa del governo di Lubiana arriva dopo quasi due anni dall’inizio del conflitto a Gaza, che ha causato una devastante emergenza umanitaria. Nel comunicato ufficiale, il governo sloveno ha sottolineato la necessità di agire in maniera indipendente, accusando l’UE di essere “incapace di adottare misure incisive” a causa di divisioni interne e mancanza di unità tra gli Stati membri.

“La delibera segue gli annunci del primo ministro Robert Golob, il quale ha chiaramente dichiarato più volte – l’ultima in occasione del vertice del Consiglio europeo di giugno – che la Slovenia agirà autonomamente se l’Unione Europea non sarà in grado di adottare misure concrete entro metà luglio”, si legge nel comunicato.

La decisione slovena evidenzia un punto critico nell’approccio europeo alla questione israelo-palestinese. Secondo il governo di Lubiana, l’UE ha mostrato una “vergognosa inerzia” nel rispondere alle sistematiche violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza. La situazione sul campo è drammatica: la popolazione locale è privata dell’accesso a beni essenziali come acqua potabile, cibo e cure mediche, mentre gli aiuti umanitari vengono ostacolati in maniera sistematica.

“Il risultato di questa situazione è vergognoso: le persone a Gaza muoiono perché l’aiuto umanitario viene sistematicamente impedito. Muoiono sotto le macerie, senza accesso ad acqua potabile, cibo e cure mediche di base. Si tratta di un impedimento totale all’accesso umanitario e di un ostacolo consapevole alle condizioni basilari per la sopravvivenza. In tali circostanze è dovere di ogni Stato responsabile agire, anche se ciò significa fare un passo avanti rispetto agli altri”, ha dichiarato il governo sloveno.

Il divieto imposto dalla Slovenia è completo e include non solo l’interruzione delle esportazioni verso Israele, ma anche il blocco delle importazioni e del transito di armamenti attraverso il territorio nazionale. Tuttavia, è prevista un’eccezione per l’equipaggiamento strettamente necessario alla sicurezza interna e alla difesa del Paese. Per garantire l’efficacia della misura, il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture sloveni sono stati incaricati di rafforzare i controlli sui movimenti di armamenti. In particolare, dovranno monitorare il transito attraverso il porto di Capodistria e le ferrovie nazionali, riferendo mensilmente al governo sull’applicazione della normativa.

Questa presa di posizione da parte della Slovenia segna un cambio di rotta significativo rispetto alla linea generalmente adottata dagli Stati membri dell’UE, spesso caratterizzata da disaccordi interni che ostacolano l’adozione di sanzioni o provvedimenti contro Israele. La scelta del governo sloveno potrebbe rappresentare un precedente per altri Paesi europei, spingendoli a intraprendere azioni simili in assenza di una strategia comune dell’Unione Europea.

La crisi nella Striscia di Gaza continua a rappresentare una delle emergenze umanitarie più gravi al mondo. La mancanza di risposte incisive da parte della comunità internazionale ha alimentato le critiche verso l’UE, accusata di non aver fatto abbastanza per fermare le violazioni dei diritti umani nella regione. Con questa decisione, la Slovenia si pone come primo Stato membro dell’Unione Europea a prendere una posizione netta e autonoma contro il conflitto israelo-palestinese.

Il premier Robert Golob, protagonista della svolta politica slovena, aveva già anticipato questa possibilità durante il vertice europeo dello scorso giugno. La sua determinazione nel portare avanti questa iniziativa sottolinea l’urgenza di agire dinanzi a una crisi che continua a mietere vittime innocenti e a privare milioni di persone delle condizioni minime per la sopravvivenza.

La mossa della Slovenia potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico europeo, sollevando interrogativi sulla capacità dell’UE di affrontare crisi internazionali con unità e determinazione. Resta da vedere se altri Paesi seguiranno l’esempio sloveno o se continueranno a prevalere l’indecisione e le divisioni interne.