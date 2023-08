Affrontano dure critiche: la coppia con 4 figli svela il loro stile di vita non convenzionale.

Un rapporto fuori dall’ordinario

Zoe Grey e Matt sono una coppia come tante, con una storia d’amore lunga anni e quattro figli. Ciò che li distingue è la decisione non convenzionale che hanno preso per mantenere viva la loro relazione. Una scelta audace, che ha suscitato molte critiche, ma che ha anche aperto un dibattito sul significato dell’amore e della fiducia in un rapporto.

La storia di Zoe e Matt

Entrambi nella fascia d’età tra i 30 e i 40 anni, hanno affrontato sfide e ostacoli nel loro rapporto, tra cui tradimenti da parte di Matt. Questi problemi hanno portato alla loro drastica decisione, una decisione che hanno condiviso con il mondo attraverso un’intervista al Mirror.

Una relazione aperta come soluzione ai tradimenti

Il cuore della loro storia riguarda la scelta di vivere una relazione aperta, che consente loro di avere rapporti con altre persone. “Dormire con altre persone ha eliminato tutte le ansie e le paure legate a un possibile tradimento,” spiegano. “Nonostante sembri controintuitivo, la nostra fiducia è al massimo e il nostro legame è più solido che mai.”

Inoltre, hanno rivelato di partecipare ad incontri scambisti. Zoe e Matt sottolineano l’importanza della comunicazione nel loro rapporto e come questa scelta li abbia avvicinati: “Essere completamente onesti e aperti l’uno con l’altro ci ha uniti come mai prima.”

Critiche e pregiudizi

Nonostante la loro apertura e sincerità, molti hanno criticato la loro decisione. Commenti come “È immorale”, “Avete 4 figli”, e “Non è normale” sono solo alcune delle critiche che la coppia ha ricevuto. Tuttavia, sono fermi nella loro scelta e credono nella validità del loro percorso.

Zoe Grey e Matt rappresentano un esempio di come ogni coppia ha il proprio modo unico di affrontare le sfide e trovare ciò che funziona per loro. La loro storia ci ricorda l’importanza del dialogo, della fiducia e dell’apertura in un rapporto.