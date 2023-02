Al Bano, chi sono i figli? quanti anni hanno e cosa fanno nella vita?

Al Bano, il cantautore pugliese, è padre di sei figli: quattro dal matrimonio con Romina Power e due dalla relazione con Loredana Lecciso. Al Bano e la moglie Romina Power hanno avuto quattro figli: Ylenia (1970), Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987). Purtroppo la primogenita Ylenia è scomparsa il 1° gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans.

Loredana Lecciso e il cantautore hanno avuto altri due figli, Jasmine (2001) e Albano Jr, detto Bido (2002).

Cellino San Marco è nonno orgoglioso di tre nipoti, Kay Turone, Cassia Ylenia e la piccola Rio Ines, tutti nati dalla figlia Cristel e dal compagno Davor Luksic. L’ultima arrivata in famiglia è arrivata lo scorso settembre.

Qual è la loro occupazione?

Jasmine, 21 anni, è un’appassionata musicista con diversi singoli pubblicati, tra cui il più recente intitolato Calamite. Ha debuttato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2018 e in televisione come giudice del talent show di Rai Due The Voice Senior, al fianco del padre. A 17 anni ha debuttato al cinema nel film in costume La signora e l’ermellino, con Lorenzo Raveggi, Fabio Fulco e lei stessa. Anche il padre ha debuttato nel mondo della musica, con il singolo Ego.

Yari Marco (49) ha una forte passione per la musica e ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Pechino Express. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti famosi, tra cui Jovanotti.

Cristèl (37) è un personaggio poliedrico, che si è fatto conoscere come conduttrice televisiva, stilista e cantautrice. Ha pubblicato due album e si è esibita in vari concerti in città come Roma, Verona e Gorizia nel 2010. Grazie alla sua posizione di spicco come figlia d’arte, è stata invitata a partecipare a numerosi programmi televisivi, tra cui Domenica in, Verissimo e Ciak… si canta. Nel 2005 ha anche partecipato come concorrente alla seconda stagione del reality show La fattoria. Dal 17 al 21 novembre 2015 ha condotto la 58ª edizione dello Zecchino d’Oro in collaborazione con Flavio Montrucchio.

Romina Jr (35 anni) è una poetessa e un’appassionata di fotografia con un background unico, cresciuto tra l’Italia e l’America. Ha lavorato come commessa e in un locale notturno. Tra i suoi successi figurano varie mostre fotografiche e il coinvolgimento in diversi spettacoli teatrali.

Al Bano Jr (20) è comunemente chiamato Bido. I suoi progetti futuri rimangono incerti per il momento, in quanto si sta concentrando sui suoi impegni accademici.