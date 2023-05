Alessandro Cecchi Paone: La sua trasformazione dopo l'Isola dei Famosi 2023 - Controcopertina

0 Condivisioni

La scorsa settimana, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei Famosi 2023. Già nella puntata in diretta del 8 maggio, l’assenza del fidanzato di Cecchi Paone aveva destato l’attenzione di tutti, poiché era stato colpito da un malore dovuto a un calo di pressione che lo aveva costretto all’infermeria.

Una volta valutato che le sue condizioni di salute non gli permettevano di continuare, anche Alessandro Cecchi Paone ha preso la decisione di lasciare l’Honduras e tornare in Italia. L’Isola dei Famosi ha confermato i motivi del loro ritiro tramite un post su Instagram, anticipato da un messaggio dell’influencer Deianira Marzano: “Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di interrompere la sua avventura!”.

La trasformazione di Alessandro Cecchi Paone dopo l’Isola dei Famosi 2023

Dopo il suo ritorno dall’Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone è tornato al suo lavoro. Durante un’apparizione in diretta su Canale 5, ospite di Federica Panicucci nella puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 16 maggio, l’opinionista ha attirato l’attenzione per la sua trasformazione visibile dopo le settimane trascorse in Honduras.

“Federica, devo dirti che ti trovo dimagrito e abbronzato dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi”, ha commentato Panicucci. Cecchi Paone ha ringraziato la padrona di casa e ha rivelato di aver perso diversi chili durante la breve esperienza sull’isola. “Grazie, Federica. Ho perso 12 chili”, ha dichiarato l’opinionista a Mattino 5. “L’Isola è stata estremamente utile in questo senso”. È comune che molti naufraghi perdano peso durante l’esperienza all’Isola dei Famosi.

Preoccupazioni per la salute dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023

In questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023, molti telespettatori si sono mostrati preoccupati per le condizioni fisiche di due naufraghe: Nathaly Caldonazzo ed Helena Prestes, che erano già sottopeso al momento della partenza. Alcuni commenti sui social evidenziano queste preoccupazioni: “Come è possibile far partecipare una persona così magra in un luogo dove non si mangia? Volete farla morire?” e “Nathaly Caldonazzo è troppo magra… Siamo solo al decimo giorno e si possono contare le sue costole, mamma mia…”. Secondo le voci di gossip, Nathaly Caldonazzo sarebbe partita per l’Isola dei Famosi 2023 con un peso di 60 chili per 177 cm di altezza e avrebbe già perso 10 chili.

Durante la puntata del 15 maggio, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono stati ospiti in studio e Cecchi Paone ha spiegato l’accaduto, ribadendo il suo amore per il compagno: “Io ero in pienissima forma, ma lui ha avuto i suoi problemi e non l’avrei mai abbandonato per nessun motivo al mondo”. Questa mattina, l’opinionista ha risposto alla conduttrice di Mattino 5, che gli ha chiesto delle condizioni di Antolini: “Quasi completamente ripreso, è stato curato molto bene e si sta riprendendo. Saluta tutti”.

Dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone è tornato in Italia e ha mostrato una trasformazione evidente. Durante la sua partecipazione a Mattino 5, è apparso dimagrito e abbronzato, rivelando di aver perso ben 12 chili durante l’esperienza sull’isola. Nel frattempo, i telespettatori si preoccupano per le condizioni fisiche di altri naufraghi, evidenziando la magrezza di Nathaly Caldonazzo ed Helena Prestes. Nonostante le difficoltà, Cecchi Paone ha dimostrato il suo amore e sostegno nei confronti del compagno Antolini.