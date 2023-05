Il nuovo contratto di Fabio Fazio a Discovery: Quanto guadagnerà il celebre conduttore? - Controcopertina

0 Condivisioni

Fabio Fazio si trasferisce a Discovery dopo una lunga carriera alla Rai

Dopo un’onorata carriera durata 40 anni, Fabio Fazio ha lasciato la Rai per approdare a Nove, un canale televisivo privato di proprietà della Warner Bros. Le dimissioni di Carlo Fuortes e l’arrivo di Roberto Sergio come nuovo AD hanno scatenato molte ipotesi e speculazioni riguardo ai piani alti della Rai. Questo passaggio ha innescato una vera e propria rivoluzione che si ripercuote anche sulle altre reti televisive, con possibili sostituti di Fazio come Nicola Porro, Paolo Bonolis e Massimo Giletti.

Il contratto che ha conquistato Fabio Fazio: Cosa prevede?

Come ci si poteva aspettare, un conduttore di successo come Fabio Fazio ha delle richieste ben precise quando decide di cambiare emittente. Ha dichiarato di provare gratitudine per gli anni passati alla Rai, ma ora è il momento di guardare al futuro con Discovery, una divisione della Warner Bros che trasmette 13 canali in Italia, tra cui Nove, Real Time e DMax. Ovviamente, uno dei fattori decisivi per un conduttore di fama è il compenso, che viene calcolato anche in base al numero di spettatori e alle entrate pubblicitarie che potrebbe portare alla nuova rete.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Fabio Fazio riceverà un compenso netto di 2,5 milioni di euro all’anno, per un totale di 10 milioni di euro nel corso del contratto quadriennale.

L’entusiasmo di Discovery per l’arrivo di Fabio Fazio

Alessandro Araimo, general manager Italy e Iberia della Warner Bros, ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Fabio Fazio nella sua scuderia, dichiarando: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a un talento eccezionale come Fabio Fazio e siamo orgogliosi che uno dei volti più importanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros, Discovery e il Canale Nove per continuare la sua straordinaria carriera”. Per coloro che non vedono l’ora di rivedere Fazio in azione, non dovranno attendere molto: il suo nuovo programma andrà in onda su Nove già nell’autunno prossimo. Tuttavia, i dettagli del programma sono ancora un mistero che verrà svelato a suo tempo.