Alessia Marcuzzi e i padri dei suoi figli (e le loro compagne): come sono i rapporti

Dopo il suo abbandono di Mediaset, Alessia Marcuzzi è approdata in Rai con un nuovo programma intitolato Boomerissima. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la Marcuzzi ha parlato della sua esperienza con il nuovo show e della vita che ha condotto lontano dalle telecamere nell’ultimo anno. Inoltre, si è parlato anche della sua vita privata.

È noto che Alessia Marcuzzi ha due figli, Tommaso (che si è recentemente laureato in media business all’Università di Westminster, a Londra) e Mia, di 11 anni. Mantiene un buon rapporto con i suoi ex e le loro compagne, come dimostra il suo ruolo di testimone di nozze della moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello. La Marcuzzi ha dichiarato che ritrovare l’armonia dopo una separazione è un esercizio faticoso ma pieno di amore, e che è importante mettere al primo posto i bisogni dei figli e rispettare se stessi e le persone che si sono amate.

La fine delle emozioni tra due persone non significa necessariamente la fine della relazione; al contrario, ha osservato che “separarsi non significa una rottura completa”. Le relazioni autentiche non si esauriscono, né richiedono un addio. Semmai si evolvono e si rafforzano.

Amore per il marito

Per quanto riguarda il tema dell’amore, la showgirl ha espresso candidamente il suo rapporto con il marito Paolo Calabresi: “Le relazioni hanno i loro momenti di alti e bassi. Paolo è un pilastro di forza per me e una fonte di guida per i miei figli. Non condivido l’idea di un equilibrio pretenzioso e compiacente. L’amore è una combinazione di comunicazione e silenzio, così come di discussioni e comprensione. Mantenere una relazione è un compito difficile”.

Rapporti attuali con Mediaset

Per quanto riguarda i rapporti professionali, Alessia Marcuzzi ha parlato del suo sodalizio con Mediaset, che di recente è stato interrotto ma non bruscamente. “Mi sono stati affidati programmi importanti, ma i rapporti professionali sono paragonabili a quelli affettivi perché si sviluppano nel tempo. È naturale e umano prendersi una pausa quando non ci si identifica più con i progetti che ci vengono presentati. Chi percepisce questo come un tradimento o una rottura è fuorviato”.

Il contenuto di Boomerissima è un varietà con ospiti di due generazioni, la mia e quella dei millennial. Il concetto è stato ispirato dal rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni. Spero che si unisca allo show, anche solo per una puntata.