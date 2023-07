Alessia Marcuzzi in vacanza con Paolo Calabresi: lo scoop vero

Alessia Marcuzzi ha fatto parlare di sé nei giorni scorsi, con voci di un presunto flirt con Stefano De Martino. Tuttavia, le ultime fotografie pubblicate dal settimanale Gente hanno svelato una verità diversa. La conduttrice è stata sorpresa in dolce compagnia durante una vacanza a Formentera, ma non con De Martino.

Le foto esclusive

Le immagini pubblicate da Gente mostrano Alessia Marcuzzi in compagnia del suo ex marito Paolo Calabresi. Le foto li ritraggono insieme durante passeggiate al tramonto, nuotate e momenti di intimità. Questo riavvicinamento sembra essere stato fortemente voluto da Calabresi, che dopo la separazione si è detto pronto a tutto pur di riconquistare l’ex moglie.

Un ritorno di fiamma?

L’interpretazione delle immagini e dei gesti affettuosi tra Marcuzzi e Calabresi suggerisce un possibile ritorno di fiamma. Dopo la separazione annunciata solo un anno fa, sembra che i due abbiano lasciato alle spalle le divergenze e stiano cercando di ristabilire la passione e l’amore che li legavano.

Un’amicizia di lunga data

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sono amici da molti anni e il loro rapporto è passato da una forte amicizia a un amore durato un anno. Si sono sposati nel 2014 in un matrimonio sorpresa in Inghilterra. Le foto esclusive pubblicate da Gente allontanano le voci di un flirt con Stefano De Martino e alimentano l’ipotesi di un possibile riavvicinamento con l’ex marito.

Lo scoop vero riguardo ad Alessia Marcuzzi è emerso attraverso le fotografie pubblicate da Gente, che la ritraggono in compagnia di Paolo Calabresi durante una vacanza a Formentera. Mentre il presunto flirt con Stefano De Martino si è rivelato infondato, i fan della conduttrice si interrogano sul ritorno di fiamma con il suo ex marito. Sarà questa la svolta nella vita sentimentale di Alessia Marcuzzi? Restiamo con il fiato sospeso per scoprire cosa riserverà il futuro.