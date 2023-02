Alfonso Signorini sotto shock al Grande Fratello Vip: ”Oriana Marzoli in prigione per un uomo”

“È stata in carcere per un uomo”, la dichiarazione che sconvolge Signorini. Il Grande Fratello Vip, settima edizione del padre di tutti i reality show, si sta rivelando più complicato del previsto. Fin dalle prime puntate, infatti, non sono mancati i colpi di scena per Alfonso Signorini. Dopo lo spinoso caso Bellavia, ci sono stati altri casi di bullismo.

Non sono mancati gli scambi accesi tra i concorrenti, con tanto di parolacce e anche qualche bestemmia. Tra uscite di scena per volontà del pubblico e degli stessi autori e inaspettati ritorni all’interno della casa più spiata d’Italia, stiamo per vivere gli ultimi scampoli di questa avventura.

La finale è ormai vicina e gli animi dei partecipanti sono sempre più accesi. Ultimamente abbiamo notato che c’è una brutta atmosfera all’interno delle mura e che i mesi di prigionia si stanno ripercuotendo sui concorrenti. Si riprendono per tutto e i video dei combattimenti diventano virali in pochissimo tempo.

La rivelazione shock di Signorini

Tuttavia, il conduttore, ex direttore della rivista Chi, ha deciso di regalare ai suoi telespettatori alcune rivelazioni forti e delicate su una concorrente donna che non è entrata subito nel gioco.

Tuttavia, è diventata ben presto una delle colonne portanti del reality show. Bella e sensuale, ha cercato di conquistare diversi uomini all’interno della Casa senza successo. E ora è spesso presa di mira dagli stessi. Il popolo del web è diviso e c’è chi la sostiene e chi la critica aspramente. Avete capito di chi stiamo parlando?

La storia di Oriana

Oriana Marzoli ha avuto un passato difficile, come ha rivelato a Signorini. È stata addirittura in carcere a causa di un uomo, il suo ex. Nonostante sia stata incalzata dal conduttore, non ha voluto parlarne.

Dopo un’altra lite, ha deciso di cacciarlo di casa. Ha chiamato sua madre e le ha chiesto di richiamarlo per dargli la notizia. Lui non rispose e lei chiamò la polizia. Hanno passato la notte in prigione.