Il collettivo Bnkr44, noto anche come “Bunker”, è emerso come una delle rivelazioni musicali del 2021, spaziando tra i generi pop, indie e hip hop. La loro musica e le loro canzoni hanno catturato l’attenzione del pubblico italiano, e hanno anche ottenuto successo come autori di brani per altri artisti, tra cui Fedez e Linda Riverditi.

Le Origini dei Bnkr44

I Bnkr44 si sono formati a Firenze, precisamente a Villanova, una frazione tra Empoli e la città toscana. Il collettivo è composto da sette membri, tra cantanti, produttori e manager: Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera.

Hanno iniziato a condividere la loro musica su SoundCloud, ottenendo un discreto successo tra i giovani della zona di Empoli. Successivamente, hanno firmato un contratto con Bomba Dischi, un’etichetta italiana che supporta artisti emergenti dell’indie.





Il loro primo album, “44 Deluxe,” è stato pubblicato nel 2019 e ha raccolto i singoli che avevano precedentemente condiviso su SoundCloud. Nel 2021, hanno lanciato il loro secondo progetto, “Farsi male a noi va bene,” pubblicato in tre blocchi sotto forma di EP e successivamente arricchito con inediti e collaborazioni con artisti di spicco come Tredici Pietro e Ariete.

Il Debutto a Sanremo Giovani e Altri Successi

Il 2023 segna un momento significativo per i Bnkr44, poiché partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo. Sul palco del festival, nella serata delle cover e dei duetti, si sono esibiti insieme al giovane Sethu con una cover di “Charlie fa surf” dei Baustelle.

Hanno anche pubblicato il loro terzo album in studio, “Fuoristrada,” che è stato realizzato in collaborazione con il rinomato produttore hip hop italiano Sick Luke e il celebre cantautore Tropico.

Curiosità sui Bnkr44

Il collettivo ha scritto il brano “Fiori sui balconi” per Linda Riverditi, concorrente di X Factor 2022.

Sono molto attivi su Instagram e TikTok, con decine di migliaia di follower.

I membri del collettivo sono Fares (voce), Erin (voce e produzione), Caph (voce e chitarra), JxN (produzione), Faster (voce), Piccolo (voce) e Ghera (manager).

I loro nomi veri sono sconosciuti al pubblico.

Il nome “Bnkr44” è legato alle loro origini, poiché il collettivo si è formato il 4 aprile (da qui il numero 44) in un locale chiamato “Bnkr.”

Con il loro talento e la loro musica unica, i Bnkr44 stanno lasciando un’impronta indelebile nella scena musicale italiana e si preparano a sfidare le stelle del 74° Festival di Sanremo.