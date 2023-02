Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo sono ai ferri corti? Cosa sappiamo

Tra Amadeus e Giovanna Civitillo si è consumata una verità inaspettata, che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Amadeus e Giovanna Civitillo stanno insieme dai tempi del programma L’Eredità, dove Amadeus era il conduttore e Giovanna la valletta. Stanno insieme da molto tempo e hanno un figlio, Jose Alberto, che amano molto. La loro vita sembra essere perfetta, con lavoro, amore e soddisfazioni in abbondanza, ma dietro a tutto questo c’è ancora del dolore.

Alice, la primogenita del conduttore, è il frutto della sua relazione con la prima moglie, Marisa Di Martino, durata fino al 2003. Nonostante l’amore che li univa, alla fine la coppia si è separata.

L’introduzione di Giovanna nella loro vita ha sollevato domande sulla natura del loro rapporto e sulla possibilità di coesistere pacificamente con la loro famiglia allargata. La realtà della situazione è ormai evidente.

La verità sull’affetto tra Amadeus e Giovanna viene svelata.

Civitillo, la moglie di Amadeus, non è vista di buon occhio da alcuni. Questa famiglia non rientra negli schemi tradizionali. Ci sono speculazioni sulla possibilità che accettino o meno questa sistemazione.

Giovanna Civitillo è una persona piena di risorse. Dopo una carriera televisiva di successo, ha scelto di ritirarsi dal settore per condurre uno stile di vita tranquillo. La famiglia Civitillo non è abituata ad avere a che fare con la pubblicità, ma è molto riservata e attenta a proteggere la propria privacy.

Attraverso varie conversazioni, è stato rivelato il rapporto tra la prima figlia e la seconda moglie del conduttore RAI. I due hanno un legame innegabile e si sono affezionati l’uno all’altra fin dall’inizio.

La donna afferma con fermezza che non si tratta di una “famiglia allargata”, ma di una famiglia a tutti gli effetti. Esprime il suo amore per il marito e per entrambi i figli, compreso quello acquisito. Il legame tra loro è pacifico e, nonostante la lontananza fisica della figlia, si sforzano di rimanere in contatto quando è necessario.

Joan e Amadeus condividono un legame tranquillo, custodendo e proteggendo il forte amore che esiste tra loro.