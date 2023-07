“Anche lei, la figlia della famosa ha fatto il provino”. GF Vip, la bomba di gossip poco fa

Il Grande Fratello Vip 8 è ancora lontano dall’inizio, ma le voci di corridoio su possibili cambiamenti e esclusioni stanno già circolando. Pare che Pier Silvio Berlusconi sia intervenuto personalmente per arginare la deriva trash che ha coinvolto alcuni dei programmi di punta di Mediaset, tra cui il famoso reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo il sito Fanpage, gli autori stanno applicando due regole precise nella selezione del cast: niente influencer e niente concorrenti con profili su OnlyFans.

Le regole di selezione del cast

Una fonte interna ha svelato che i due pilastri a cui gli autori si attengono sono: “No influencer e no OnlyFans”. Queste restrizioni sembrano essere finalizzate a privilegiare la presenza di concorrenti meno noti provenienti dai social media. Inoltre, per quanto riguarda il programma La Pupa e Il Secchione, non saranno ammessi concorrenti che abbiano un profilo su OnlyFans, una piattaforma nota per contenuti di natura più intima.

I possibili nomi in pole position

Nonostante sia tutto ancora da confermare, si vocifera che ci siano già due nomi in pole position secondo le preferenze di Pier Silvio Berlusconi. I presunti candidati sono Justine Mattera e Fiordaliso. Questi nomi sembrano aver ottenuto il favore del dirigente di Mediaset. Nel frattempo, sembra che l’ex senatore Antonio Razzi abbia ricevuto un veto, nonostante ci fosse grande attesa per la sua partecipazione.

Il Grande Fratello Vip 8 si avvicina e già si susseguono le speculazioni sul cast e sulle possibili esclusioni. Le recenti regole di selezione del cast, che escludono influencer e concorrenti con profili su OnlyFans, indicano un cambio di rotta nella programmazione del reality show. Pier Silvio Berlusconi ha preso posizione per garantire un’atmosfera meno trash e privilegiare la presenza di volti meno noti provenienti dai social media. Non resta che attendere ulteriori conferme sui nomi dei partecipanti e scoprire come si svilupperà questa nuova edizione del GF Vip.