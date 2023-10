Andrea Giambruno e la gaffe al Tg4: ecco cosa è successo

Un commento fuori luogo che scatena le polemiche

Durante la puntata di Diario del Giorno di venerdì, Andrea Giambruno ha fatto una dichiarazione sul delicato tema dell’immigrazione che ha sollevato non poche controversie. Il termine “transumanza”, usato per descrivere l’immigrazione incontrollata, ha portato a una rapida risposta di scuse da parte del giornalista, riconoscendo la gravità dell’errore.

Le scuse ufficiali di Giambruno

Nella puntata successiva, Giambruno ha voluto rettificare prontamente: “Durante la puntata di venerdì scorso, dedicata all’immigrazione illegale, ho utilizzato un termine assolutamente inappropriato. Me ne scuso profondamente…”

Una carriera segnata da errori in diretta

Questo episodio non è il primo in cui Andrea Giambruno viene al centro delle polemiche per commenti inappropriati in diretta. Nonostante la sua riconosciuta carriera come giornalista Mediaset e la sua relazione con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alcune sue esternazioni hanno gettato ombre sulla sua professionalità. Tuttavia, Giambruno ha voluto chiarire: “In una diretta, dove migliaia di parole vengono scambiate, chiunque può commettere errori. Riconosco il mio e faccio mea culpa.”

Replica alle accuse di razzismo

In risposta alle aspre critiche ricevute, Giambruno ha ribadito: “Le accuse di razzismo sono totalmente in contrasto con le mie personali convinzioni, la mia storia e la visione dell’azienda per cui lavoro.”

Inoltre, non ha tralasciato di ringraziare, con una punta di ironia, quei colleghi che quotidianamente gli offrono consigli sul suo operato: “Un ringraziamento speciale va a quei colleghi, quelli davvero bravi, che ogni giorno mi guidano sul cosa dire o non dire. Sono infinitamente grato.”

Con questa dichiarazione, Giambruno ha voluto lanciare una velata critica a coloro che hanno intensificato le critiche nei suoi confronti.