Angelina Mango e Giulia Stabile: Un Ballo Virale che Incanta i Fan

Il TikTok che Fa Impazzire i Follower

Angelina Mango, 22 anni, vincitrice della sezione canto dell’ultima edizione di Amici, e Giulia Stabile, 21 anni, vincitrice del talent di Maria De Filippi del 2021, sono le due giovani stelle del programma. Amate dal pubblico e stimate dai colleghi, hanno deciso di deliziare i loro fan con un video in cui ballano insieme.

Un Nuovo Singolo e un Ballo Virale

Nel pomeriggio di Amici della scorsa domenica, Mango ha presentato il suo nuovo singolo “Che t’o dico a fa’”, destinato a scalare le classifiche. Proprio su questo brano le due artiste danzano insieme. Questo ha portato molti a chiedersi se si stiano preparando per il videoclip ufficiale. Al momento, però, si tratta solo di congetture, dato che non sono state fornite ulteriori informazioni a corredo del video su TikTok.

Un Successo Virale

Il video, della durata di 47 secondi, è diventato virale in pochissimo tempo, superando il milione di visualizzazioni in poche ore. Le due artiste si muovono in perfetta sincronia e dimostrano grande abilità: sebbene sia noto che Stabile sia un’ottima ballerina, molti hanno sottolineato quanto sia brava anche Mango. Non a caso, Stabile ha commentato il video con queste parole: “La mia ballerina”.

Indizi e Supposizioni

Il video è stato girato in una delle sale prova della scuola di Amici, il che ha portato molti a chiedersi se ci saranno altri protagonisti del talent nel video e se sarà ambientato nella scuola. Al momento, l’unica certezza è la straordinaria collaborazione tra queste due giovani artiste.