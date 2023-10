Angelina Mango ha un fidanzato

Chi è Antonio Cirigliano?

Antonio Cirigliano è noto al grande pubblico come il fidanzato di Angelina Mango. Cirigliano è un talentuoso chitarrista, e nonostante le voci di una possibile relazione tra la Mango e Wax, Maria De Filippi ha smentito tutto durante una puntata di Amici, talent show in cui la Mango ha partecipato. La loro relazione è stata rivelata per la prima volta nel 2022.

Biografia di Antonio Cirigliano

Nato nel 1999 in provincia di Potenza, precisamente nel comune di Francavilla in Sinni, Cirigliano ha scoperto la sua passione per la musica in giovane età. Ha raccontato come le emozioni che provava suonando raggiungevano il pubblico. Nonostante la sua giovane età, 24 anni, ha già collaborato con diversi artisti internazionali di alto livello.

La Relazione tra Antonio Cirigliano e Angelina Mango

La storia d’amore tra Angelina Mango e Antonio Cirigliano è avvolta nel mistero. Entrambi molto riservati, hanno sempre preferito separare la loro vita professionale da quella privata. Nonostante siano al centro dell’attenzione quando salgono sul palco, preferiscono mantenere riservato ciò che accade tra le mura domestiche.

Nonostante siano giovani e non abbiano ancora figli, non è noto se vivano insieme o separatamente. Non si conoscono i loro piani futuri, ma è logico pensare che desiderino continuare la loro storia d’amore e godersi le opportunità professionali che si presenteranno. Entrambi sono estremamente talentuosi nel loro campo e sembrano pronti per una carriera luminosa, sebbene ci sia ancora spazio per potenziali colpi di scena.