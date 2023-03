Anna Ferzetti chi è la bellissima moglie di Pierfrancesco Favino? 20 pillole di curiosità

Pierfrancesco Favino è uno degli attori più famosi del mondo dello spettacolo. La sua compagna è Anna Ferzetti, anch’essa nota per il suo lavoro nell’industria cinematografica.

Pierfrancesco Favino è un famoso attore televisivo e cinematografico, noto per i suoi numerosi film di successo, non solo in Italia ma anche a Hollywood. È diventato un volto riconoscibile del mondo dello spettacolo.

Dotato di un immenso talento, ha avuto una lunga carriera di successo, vincendo tre David di Donatello e ricevendo numerosi riconoscimenti. Non solo rinomato come attore televisivo, cinematografico e teatrale, è ampiamente considerato come uno dei più grandi della sua generazione. Si è fatto conoscere anche come doppiatore e produttore cinematografico.

Da molti anni è legato sentimentalmente all’attrice Anna Ferzetti, conosciuta nel 2003 durante un incontro sociale tra amici. I loro sguardi si sono incrociati e presto si sono trovati a ballare insieme, facendo nascere un legame che dura da anni.

Anna Ferzetti, nata il 24 dicembre 1982, ha una relazione con Pierfrancesco Favino dal 2003. La coppia condivide un forte legame e sono genitori di due splendide figlie. Anna, figlia del noto attore Gabriele Ferzetti, è stata attratta dal mondo del teatro fin da piccola. Ha frequentato una scuola di recitazione a Roma prima di recarsi a Londra e infine tornare in Italia.

Nonostante la sua formazione teatrale, ha sviluppato un interesse per la televisione, apparendo in varie serie come “Una mamma imperfetta”, “Rocco Schiavone” e “Il commissario Rex” prima di debuttare al cinema in “Un giorno perfetto” e “La tigre e la neve”.

Per due decenni, il legame tra Favino e lei è stato forte. I suoi straordinari occhi verdi, i capelli biondi e il sorriso accattivante hanno rubato il cuore dell’attore. Nonostante il divario d’età – lei ha 40 anni, lui 53 – sono una grande coppia. Sono inseparabili e si sostengono a vicenda nelle loro imprese professionali. Stanno anche crescendo due splendide figlie. Su Instagram, l’attrice posta foto della sua vita professionale e personale, compresi i momenti di felicità con Pierfrancesco, il suo amato.