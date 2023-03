Chi è Isabella Ferrari che interpreta Viola in Sei donne? Marito, figli, film, amori, malattia

Isabella Ferrari ha avuto un percorso professionale molto vario, che comprende sia la musica che il cinema. Questo articolo fornisce una panoramica della sua vita professionale e personale.

Isabella Ferrari si è messa alla prova con il thriller psicologico Sei donne- il mistero di Leila, che approfondisce le diverse sfaccettature della realtà interiore e l’equilibrio tra verità e finzione.

Nella serie la Ferrari interpreta Viola, una donna che lotta per venire a patti con la fine di una relazione malsana e con la realtà della situazione.

Analizziamo poi la traiettoria professionale dell’attrice, dalle prime incursioni nella televisione e nella musica, e la sua vita personale, caratterizzata da relazioni sentimentali e da una malattia debilitante.

Isabella Ferrari è un’attrice che è passata dai ruoli adolescenziali alla vittoria della Coppa Volpi.

Isabella Ferrari, altrimenti nota come Isabella Fogliazza, è nata a Ponte dell’Olio, Piacenza, il 31 marzo 1964. Ha vissuto in questa zona fino all’età di 15 anni, quando si è trasferita in città con la famiglia. Attualmente ha 59 anni.

Ha ottenuto il suo primo successo vincendo Miss Teenager, che le ha permesso di pubblicare un 45 giri (Canto Una Canzone (To Be Or Not To Be)/Un uomo). Successivamente ha partecipato al programma televisivo Sotto le stelle di Gianni Bonompagni e poi a 3, 2, 1… contatto!

La sua partecipazione a Sotto le stelle attira l’attenzione di Carlo Vanzina, che la scritturerà in Sapore di mare (1983). Seguono Sapore di mare 2, I ras del quartiere e Domani mi sposo.

Nel tentativo di ampliare il suo portfolio e di allontanarsi dalla percezione che la vedeva solo come attrice di film romantici e per un pubblico giovane, Isabella Ferrari scelse di accettare ruoli nel cinema d’autore e socialmente consapevole, come quelli in Appuntamento a Liverpool di Marco Tullio Giordana e Cronaca di un amore violato di Giacomo Battiato.

Recita anche accanto a Sergio Castellitto in Hotel Paura e nella produzione francese K, incentrata sul neonazismo. Il suo apice recitativo è probabilmente Romanzo di un giovane povero, diretto da Ettore Scola, per il quale ha ricevuto la Coppa Volpi come miglior attrice non protagonista.

Isabella Ferrari ha poi lavorato con una serie di registi acclamati, come Ozpetek (Saturno contro, Un giorno perfetto, Napoli Velata), Sorrentino (La grande bellezza) e Antonio Morabito (Il venditore di medicine), consolidando il suo status di attrice tra le più prolifiche e affermate del cinema italiano contemporaneo.

Inoltre, bisogna conoscere Maya Sansa, l’attrice che interpreta Anna, il Primo Ministro nella serie “Sei donne”.

Viene esplorata la vita personale di Isabella Ferrari, compresi gli amori, i figli e le malattie.

La prima relazione sentimentale di Isabella Ferrari che ha suscitato interesse è stata quella con Gianni Boncompagni, sbocciata durante il programma Sotto le stelle, quando la Ferrari aveva 16 anni e Boncompagni quasi 50. La coppia, purtroppo, si è interrotta. Purtroppo, la relazione della coppia ebbe vita breve.

Riflettendo sulla sua adolescenza, l’attrice ha parlato anche di un’esperienza particolarmente difficile che ha affrontato all’età di 17 anni, ovvero la decisione di abortire. Ha condiviso con il Corriere della Sera il suo ricordo dell’evento, dichiarando:

Non ho mai parlato di questa esperienza prima d’ora. Mi è capitata quando ero una ragazzina e la ricordo con angoscia, ma senza alcun senso di colpa. Avevo solo diciassette anni quando ho capito che il mio ragazzo di Piacenza non era quello giusto per me. Per fortuna c’era mia madre al mio fianco, perché da sola non avrei saputo come affrontare la situazione.

Successivamente, Isabella Ferrari si è legata all’imprenditore e stilista Massimo Osti, con il quale ha avuto una figlia di nome Teresa. Nel 2005 ha sposato il regista Renato De Maria e hanno avuto due figli, Nina e Giovanni.

L’unione con De Maria è stata del tutto impulsiva, in quanto la coppia non ha premeditato nulla e ha scelto di sposarsi il giorno del battesimo del figlio, mentre si trovavano già nella casa di culto.

L’attrice ha una sorella maggiore, Fausta, di due anni più grande, e un fratello minore, Alessandro.

Negli ultimi anni Isabella Ferrari ha riferito di aver avuto problemi fisici, tra cui un’occasionale incapacità di muovere le gambe al risveglio.

Dopo essersi sottoposta a diversi esami, è stato confermato che l’attrice è affetta da una rara patologia che non ha ancora rivelato. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice ha parlato del suo disturbo, dichiarando:

Per due anni ho visitato l’ospedale ogni giorno. Durante i miei vent’anni ho sperimentato una paura immensa e attacchi di depressione. Tuttavia, la mia ultima malattia mi ha fatto capire che la paura di vivere è più dannosa della paura della morte.