Fabrice Scott chi è il marito di Maya Sansa? Età, lavoro e figli

Oggi è un altro giorno, l’iconico programma pomeridiano di Rai 1, condotto da Serena Bortone, è pronto ad andare in onda alle 14.00. Insieme alla conduttrice, la celebre attrice Cinzia Leone, Isabella Ferrari e Maya Sansa, le due protagoniste della serie drammatica Sei donne il mistero di Leila, che si concluderà stasera su Rai 1 con le ultime puntate. Maya Sansa condividerà con il conduttore la sua storia, dalla carriera all’amore per il compagno Fabrice Scott.

La relazione sentimentale tra Maya Sansa e Fabrice Scott.

Fabrice Scott, il compagno dell’attrice Maya Sansa, è un noto regista e attore franco-canadese. La coppia risiede a Parigi, in Francia, e ha avuto una figlia, Talitha. Nato nel 1970, Fabrice si è formato al Drama Center di Londra e da allora è diventato un illustre regista teatrale e cinematografico.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha rivelato che quando gli amici vengono a trovarla per cena, prepara piatti orientali con curry e spezie varie. Inoltre, ha dichiarato che il suo compagno e padre di sua figlia è straordinario e unico nel suo genere.

Abbiamo una conoscenza dell’attrice.

Maya Sansa è nata a Roma da padre iraniano e madre italiana. Ha frequentato il liceo classico e poi ha intrapreso la carriera teatrale. Nel 1999 ha debuttato al cinema in La balia, diretto da Marco Bellocchio. Ha avuto ruoli anche in diverse miniserie come Einstein, Tutto può succedere, Io ti cercherò, e attualmente interpreta il personaggio del PM Anna Conti nel poliziesco televisivo Sei donne il mistero di Leila. Il suo profilo Instagram è @mayasansa.