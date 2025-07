Sarah confessa incontri segreti con altri due uomini nei parcheggi; Valerio scoppia al falò in lacrime

La seconda puntata di Temptation Island 2025, andata in onda giovedì 10 luglio, ha centrato l’attenzione sulla coppia formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, insieme da cinque anni per valutare se la loro relazione resista alla crisi di abitudine e alle mancanze affettive.





Durante una proiezione al “capanno”, Valerio ha visto alcune sue confessioni e video della fidanzata. Ha spiegato di essersi allontanato emotivamente dopo aver scoperto due chat con altri uomini: “Ho preso le distanze… Come pretendi le attenzioni se parli con altri?”. Con voce rotta, ha aggiunto: “Lasciarla sarebbe difficile… Non ho più la certezza di voler passare la vita con lei”.

Poco dopo è arrivato il momento clou: Sarah, chiamata a confrontarsi con Valerio, ha ammesso candidamente di aver avuto incontri ripetuti con altri due ragazzi “in posti riservati, in cui nessuno poteva vederci, come dei parcheggi” . Ha precisato di non essere mai andata oltre e di non sentirsi traditrice, ma ha spiegato: “Se non ricevo attenzioni mi sento vuota… questi ragazzi mi davano importanza, mi facevano sentire bella… nella mia relazione non mi sento così” .

Nel frattempo Valerio, turbato, si è sfogato con gli altri fidanzati: “Aspetti di venire qua per dirmi la verità? Non ha le pa**e… è lei quella gelosa” . Un secondo video ha rivelato un suo passato messaggio all’ex: “I primi anni messaggiavo con il mio ex…”, confidenza che ha destabilizzato ulteriormente la coppia . Emozionato e sopraffatto, Valerio ha abbandonato in lacrime il capanno: “Non me ne frega un ca**o… mi viene da piangere” .

Il momento emotivamente più intenso è arrivato durante il falò con i single: Valerio ha assistito alle immagini di Sarah e il tentatore Salvatore Guida, tra passeggiate a cavallo e giornate in spiaggia, mentre si mostrava rilassata, complice, e lontana dalla ragazza che aveva conosciuto negli ultimi cinque anni . Visibilmente deluso, ha commentato: “Non vedo più la Sarah di prima… Sono arrabbiato, non riesco a pensare cose belle su di lei” . E in un gesto di rabbia e disperazione, si è alzato dal tronco, colpendo con calci le torce che illuminavano la spiaggia, prima di scoppiare in un pianto liberatorio .

Ad oggi, il viaggio di Sarah e Valerio sull’isola delle tentazioni sembra aver solo esacerbato le crepe già presenti nella relazione: fra segreti, gelosie e richieste di attenzioni, la coppia è ora alle prese con un bivio emotivo. Resta da capire se decideranno di restare insieme per ricostruire la fiducia o se finiranno per separarsi durante il percorso.