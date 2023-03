Anna Pettinelli chi è il compagno Stefano Macchi e l’ex marito padre di sua figlia Carolina

Anna Pettinelli e il suo compagno Stefano Macchi hanno una storia d’amore interessante. La coppia sta ancora insieme? L’ex marito di Anna è il padre di sua figlia Carolina.

Anna Pettinelli, nata il 28 gennaio 1957 a Livorno, è una donna di 64 anni che ha raggiunto un grande successo. Attualmente lavora come professoressa ad Amici, ha alle spalle una lunga carriera come speaker radiofonica a RDS e un lungo periodo come opinionista televisiva grazie alle sue acute capacità di dibattito. Pur essendo di origine toscana, vive a Roma da molto tempo. Durante l’infanzia ha coltivato la passione per la musica insieme agli studi classici.

Anna Pettinelli si è unita in matrimonio con un uomo nel 1993, da cui è nata la figlia Carolina Russi, oggi 28enne e nota per la sua partecipazione a The Voice. Poco si sa del suo ex marito e padre di sua figlia. Attualmente Anna ha una relazione con Stefano Macchi: scopriamo insieme il loro percorso sentimentale.

Anna Pettinelli ha attualmente una relazione con Stefano Macchi, che ha 47 anni, con una differenza di 18 anni tra loro. Nato a Monza, in Lombardia, il 7 gennaio 1975, si è trasferito a Roma in gioventù. Ha frequentato il liceo classico della sua città e in seguito ha coltivato il suo interesse per il doppiaggio frequentando il seminario di Matteo Belli e diplomandosi all’Istituto Internazionale del Teatro.

Stefano Macchi è un illustre doppiatore e attore professionista. Ha doppiato il ruolo di Raphal Zawierucha in C’era una volta a Hollywood e ha recitato anche in Don Matteo e Un Posto al Sole. Stefano Macchi e Anna Pettinelli si sono incrociati per la prima volta più di dieci anni fa in ambito professionale e, dopo un lungo corteggiamento, si sono sposati nel 2018 alle Maldive con una cerimonia non legalmente riconosciuta in Italia.

Recentemente, Anna Pettinelli ha rivelato in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo che la relazione con il suo compagno, Stefano Macchi, è attualmente in difficoltà, senza divulgare ulteriori informazioni sulla sua vita personale e sentimentale.