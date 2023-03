Chi è Annamaria D’Angelo moglie di Nino D’Angelo? Età, lavoro, carriera e figli

Il classico programma della domenica pomeriggio di Rai 1, Domenica In, condotto da Mara Venier, è pronto ad andare in onda alle 14.00 di oggi. Nino D’Angelo, noto cantautore e attore, sarà protagonista della sezione musicale della trasmissione. Si confronterà a lungo e a cuore aperto sulla sua vita personale e sulla sua carriera professionale.

Chi è la moglie di Nino D’Angelo?

Annamaria D’Angelo (nata Gallo) e suo marito Nino D’Angelo sono sposati da oltre 40 anni e hanno due figli, Antonio e Vincenzo. Annamaria è stata una presenza costante nella vita di Nino, anche nei momenti più difficili, come la depressione e i pensieri di suicidio. Nino ha espresso il suo apprezzamento per la moglie sul suo Instagram, dicendo: “Tutto ciò che volevo e voglio”.

Annamaria ha dedicato la sua vita alla casa e alla famiglia, in particolare ai suoi quattro nipoti. Sembra che sia stato il padre ad assistere Nino D’Angelo all’inizio della sua carriera; il padre era un cantautore e iscrisse il giovane artista a un festival amatoriale.

Come si sono conosciuti

Durante un’intervista a Domenica In, Nino D’Angelo ha raccontato l’incontro con la moglie Annamaria. Ha spiegato che il padre di lei, il professor Vincenzo Gallo, lo aveva tolto dalla strada e portato a casa loro, pur mancandogli di rispetto a causa del suo amore segreto per Annamaria. Il cantautore ha sottolineato che Annamaria è stata una compagna fedele per tutta la vita e che non gli ha mai causato problemi. Ha anche rivelato che gli è stata di sostegno durante i suoi attacchi di depressione, senza mai abbandonarlo.

Instagram

Annamaria D’Angelo non è attiva su Instagram, mentre il marito Nino D’Angelo è molto impegnato.