Annalisa Scarrone e Francesco Muglia: Tutti i Dettagli del Matrimonio Segreto - Controcopertina

Finalmente il giorno del tanto atteso matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia è arrivato, e i fan sono desiderosi di conoscere tutti i dettagli di questa speciale giornata nella vita della cantante italiana. Nonostante la cerimonia sia stata organizzata in gran segreto e riservata ad invitati intimi, i dettagli stanno emergendo grazie al mondo del gossip, sempre pronto a svelare ogni particolare. Annalisa e il vice presidente di Costa Crociere hanno scelto di celebrare il loro matrimonio nella suggestiva città di San Francesco, con una cerimonia religiosa. Ma cosa sappiamo finora?

Annalisa e Francesco Muglia: Una Storia d’Amore Riservata

Annalisa e Francesco sono insieme dal 2016 e hanno sempre mantenuto una grande discrezione riguardo al loro amore, evitando di esporsi troppo sotto i riflettori mediatici. Tuttavia, il giorno delle nozze è un momento speciale che inevitabilmente attira l’attenzione di tutti, anche se la coppia ha cercato di proteggere la propria privacy. Ecco perché ora i dettagli sulle loro nozze stanno emergendo.

I Dettagli del Matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia: Abito della Sposa e Invitati Speciali

Siamo tutti curiosi di scoprire i dettagli, giusto? Iniziamo dal sacerdote che ha officiato la cerimonia, il padre Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro. Passiamo poi all’abito da sposa di Annalisa, che per il momento rimane un segreto, forse in attesa di un’esclusiva fotografica. Tuttavia, molti fan credono che la scelta dell’abito sia caduta su Dolce & Gabbana, un brand a cui la cantante è particolarmente affezionata. Ora passiamo agli ospiti speciali che erano presenti alla celebrazione ad Assisi, insieme alla cerchia ristretta di amici e parenti. Circa 80 persone si sono riunite presso la Locanda del Cardinale per festeggiare insieme agli sposi.

Tra gli ospiti, figurano nomi come Alessandra Amoroso, il produttore Davide Simonetta accompagnato dalla compagna Veronica Ferraro, Fedez, Chiara Ferragni e l’amico J-Ax. Si vocifera che il 1° luglio, a Tellaro (La Spezia), circa duecento amici si uniranno per festeggiare e brindare insieme agli sposi, tra cui anche Maria De Filippi.

Sicuramente la coppia non ha lesinato sulla qualità dei piatti e delle bevande per onorare l’occasione. Tra i vini, spicca il Sagrantino di Montefalco del 2019, e per il brindisi è stato scelto lo Champagne. Questi sono solo alcuni dei prelibati dettagli culinari che sicuramente hanno contribuito a rendere i festeggiamenti un vero successo. Senza dubbio, Annalisa e Francesco custodiranno un ricordo indimenticabile di questo giorno speciale per il resto delle loro vite felici insieme.