Anticipazioni Fuori dal Coro e inchieste puntata di stasera 9 Maggio 2023

Fuori dal Coro: Il talk show di Rete 4 condotto da Mario Giordano si concentra sui temi di rilevanza economica e sociale nella puntata del 9 maggio 2023.

Economia in primo piano: l’aumento della spesa militare e la crisi del mercato del lavoro

Nella puntata del 9 maggio 2023, Fuori dal Coro approfondisce importanti temi economici. In particolare, si discute l’aumento della spesa militare dei Paesi NATO, con un incremento del 2,2% tra il 2021 e il 2022, e l’Italia che sfiora il +7% in termini assoluti, secondo i dati forniti dalla Camera dei Deputati.

Viene dato inoltre spazio alla crisi del mercato del lavoro, con il caso emblematico di una fonderia in Sardegna che non può più garantire il posto di lavoro a migliaia di operai.

Altri temi caldi della puntata: Criminalità rom, ndrangheta e politiche migratorie

“Fuori dal coro” affronta anche i presunti legami tra la criminalità rom e la ndrangheta in Calabria, portando a conoscenza del pubblico le ultime indagini e scoperte in materia.

Il talk show si sposta poi in Danimarca, dove si analizzano le politiche migratorie adottate dal governo danese di centrosinistra, che hanno contribuito a ridurre in modo netto l’arrivo di nuovi immigrati.

Gestione degli animali selvatici: il caso dei lupi

“Fuori dal coro” dedica spazio anche alla gestione degli animali selvatici, con particolare attenzione ai recenti casi dei lupi. Questi animali stanno danneggiando il lavoro di numerosi pastori e allevatori in varie parti del territorio italiano, rendendo necessaria una discussione sulle possibili soluzioni a questo problema.

Dove vedere “Fuori dal coro” in tv e in streaming

La puntata di “Fuori dal coro” del 9 maggio 2023 va in onda su Rete 4 a partire dalle 21.20. È possibile seguire il programma anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Non perdere l’occasione di seguire un programma che affronta temi attuali e di grande rilevanza per la società italiana.