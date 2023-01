Anticipazioni Le Iene oggi 24 gennaio 2023, servizi e ospiti

Martedì 24 gennaio, in prima serata su Italia1, “Le Iene” saranno condotte da Teo Mammucari e Belén Rodriguez, accompagnati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio, l’attrice Margherita Laterza, che ha recentemente discusso della mancanza del movimento “Me Too” in Italia; il rapper napoletano Geolier; Luce Caponegro, ex attrice porno Selen; e Stefano Savi, vittima di una tragica aggressione con l’acido nel 2014. Questi ospiti parleranno delle loro rispettive storie ed esperienze.

Luigi Pelazza ha visitato Castelvetrano e Campobello di Mazara per documentare l’arresto di Matteo Messina Denaro. L’inviato ha intervistato il Comandante del Ros che ha fornito informazioni sulle indagini e sull’operazione che ha portato alla cattura. Il reportage ha anche mostrato le riprese dei due covi in cui risiedeva il ricercato Messina Denaro e le interviste a persone che vivono nella stessa città. L’inviato ha poi partecipato a un’iniziativa promossa da Giuseppe Cimarosa, figlio del voltagabbana mafioso Lorenzo Cimarosa, cognato del boss. Anche Lucia Impastato, nipote del giornalista ucciso dalla mafia nel 1978, il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra e il sindaco Enzo Alfano hanno partecipato al sit-in organizzato nel quartiere dove Matteo Messina Denaro ha vissuto da bambino e dove ancora oggi vive la sua famiglia.

Davide Parenti è l’ideatore del programma, con Antonio Monti al timone. La trasmissione è accessibile online in streaming, sia a livello nazionale che internazionale, su www.iene.it.