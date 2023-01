Anticipazioni Lolita Lobosco 2 prima puntata 8 gennaio 2023

I telespettatori potranno sintonizzarsi su Rai1 a partire da domenica 8 gennaio alle 21.25 per assistere alla nuova stagione di Lolita Lobosco. Questa serie televisiva in sei puntate intratterrà il pubblico fino a febbraio con una serie di colpi di scena. Dopo aver ceduto ai suoi sentimenti per il giornalista Danilo, il vicequestore di Bari non si preoccupa più del divario di età che li separa. Tuttavia, l’arrivo di un uomo del suo passato, Angelo, ha scombussolato tutto.

Il primo episodio della fiction sarà incentrato sulla morte del padre della protagonista, che non è stato un incidente ma un omicidio, su cui indagherà il personaggio di Luisa Ranieri. Nel frattempo, la madre e la sorella della protagonista continueranno a gestire il bed-and-breakfast e Nunzia sarà sempre più attratta da Trifone.

La seconda stagione di Lolita Lobosco debutta con il primo episodio, sottolineando l’importanza di un viaggio mancato.

La prima puntata della serie tv in onda l’8 gennaio su Rai1 individua il protagonista e il suo compagno costretti ad annullare il viaggio previsto in Egitto, a causa di un nuovo caso di omicidio che richiede l’attenzione del vicequestore. Resta da vedere come il giornalista reagirà al mancato viaggio e se questo porterà alla fine della loro relazione.

È certo, tuttavia, che la coppia affronterà numerosi ostacoli, con il personaggio di Luisa Ranieri che continuerà a mostrare la sua indipendenza e la sua riluttanza a formare un legame nella seconda stagione dello spettacolo. La prima puntata della serie TV di Rai1 vede Danilo fare una proposta inaspettata alla sua compagnia.

Nell’episodio inaugurale di Lolita Lobosco 2, un evento calamitoso in mare spingerà il personaggio interpretato da Luisa Ranieri, che ha recentemente rivelato il suo incubo, ad agire. Il vice-detective capirà subito, dalla progressione degli eventi, che qualcosa non quadra.

Contemporaneamente, continuerà anche l’indagine sull’omicidio del padre, che si arricchirà nel corso della seconda stagione di nuovi indizi da seguire. Durante il primo episodio della fiction, il giornalista farà un’offerta imprevista alla poliziotta, che dovrà decidere se accettarla o meno. Le indagini e le tribolazioni emotive del vicequestore di Bari inizieranno domenica prossima, alle 21.25, su Rai1.