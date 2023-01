Anticipazioni Masterchef 12 puntata di oggi 19 gennaio 2023: ospiti e gare

È grande l’attesa per la sesta puntata di MasterChef Italia 12, in onda su Sky il 19 gennaio. Questa puntata sarà il primo momento di tregua per gli aspiranti chef, che avranno il compito di presentare i loro comfort food preferiti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Dopo il successo della scorsa puntata, scopriamo cosa ha in serbo questa nuova puntata.

Ai partecipanti di MasterChef Italia 12 verrà proposta una sfida entusiasmante con ingredienti che conoscono bene. Dovranno però reinterpretare queste ricette in uno stile elevato, trasformando i piatti tradizionali in creazioni gourmet. Un ulteriore colpo di scena li attende sotto forma di una speciale Mystery Box, che contiene conserve create da famosi chef durante la pandemia.

Siamo lieti di annunciare che Jacopo Mercuro si unirà a noi come ospite per il nostro Invention Test.

L’Invention Test di questa settimana di MasterChef Italia 12 avrà un ospite molto speciale, il maestro pizzaiolo Jacopo Mercuro. La sua pizzeria 180 grammi di Roma è stata ampiamente apprezzata, con riconoscimenti da parte di guide rinomate come il Gambero Rosso e 50 Top Pizza. Il maestro mostrerà agli studenti della masterclass la ricetta del classico supplì romano al telefono e vedremo se qualcuno dei concorrenti sarà all’altezza degli alti standard del maestro.

Un’esperienza indimenticabile attende i concorrenti di MasterChef Italia che si recheranno alla Cascata delle Marmore, nella Valnerina umbra, dove si trova la cascata artificiale più alta d’Europa. Qui, due squadre si affronteranno per creare due menu di piatti locali per gli stimati ospiti di Terni. Come da tradizione, la squadra perdente indosserà il grembiule nero e parteciperà al Pressure Test per determinare chi sarà eliminato dal programma.

Unitevi a noi venerdì 20 gennaio per un’edizione speciale di MasterChef Magazine con ospiti chef stellati ed ex concorrenti.

Questa settimana, dopo la “seconda possibilità” per il concorrente che ha cucinato il piatto peggiore durante l’Invention Test, c’è molta attesa per l’arrivo di Solaika Marrocco, giovane chef stellata del Primo Restaurant di Lecce, che collaborerà con la concorrente dello scorso anno Dalia Rivolta per creare un piatto d’autore di animelle glassate all’arancia con crudo di gamberi rossi. Inoltre, Irene Volpe e Antonio Colasanto, finalisti due anni fa, si cimenteranno in una prova a sorpresa, mentre Gloria Clama, sul podio dell’ottava edizione, aprirà le porte del suo ristorante Indiniò a Tracy Eboigbodin, l’ultima vincitrice di MasterChef Italia, per una cucina in coppia. Infine, Carmine Gorrasi, finalista un anno fa, sarà interrogato dallo chef Bruno Barbieri sulle tecniche di lavorazione di un pollo intero.