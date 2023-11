Anticipazioni per “Chi l’ha visto?” stasera: Ritorno sulla storia di Elisa Claps e Domenico Manzo

Scopri le anticipazioni per la puntata di “Chi l’ha visto?” di questa sera, con un ritorno sui casi di Elisa Claps e Domenico Manzo.

Il pubblico del terzo canale Rai avrà un altro appuntamento con “Chi l’ha visto?” nella prima serata di oggi, mercoledì 8 novembre, a partire dalle 21.20, subito dopo la conclusione di un episodio della soap “Un posto al sole”. Vediamo quindi su quali casi si concentrerà Federica Sciarelli.

Ritorno a Potenza per documentare le proteste

Come annunciato dal sito dell’ufficio stampa della Rai e anticipato anche dalla pagina Facebook ufficiale del programma, le telecamere di “Chi l’ha visto?” sono tornate nei giorni scorsi a Potenza. Il motivo? Documentare le proteste dei cittadini per la riapertura e la celebrazione della messa nella chiesa della Santissima Trinità. Questa chiesa è famosa perché il suo sottotetto ha ospitato per quasi diciassette anni il corpo senza vita di Elisa Claps.





Altre anticipazioni sulla puntata di stasera

Dalle anticipazioni diffuse online, sappiamo che durante le proteste dei cittadini di Potenza, il vescovo è stato costretto a lasciare la chiesa con la scorta. Ma non solo la vicenda di Elisa Claps sarà al centro dell’attenzione. Infatti, nell’appuntamento di stasera del programma si parlerà anche dell’omicidio di Pierina, l’anziana signora uccisa a Rimini. Questo caso sarà ripercorso attraverso interviste, testimonianze e documenti inediti.

Federica Sciarelli torna sulla scomparsa di Domenico Manzo

Nel corso della prossima puntata si parlerà anche della misteriosa scomparsa di Domenico Manzo, l’uomo del quale si sono perse le tracce in una sera di fine gennaio di qualche anno fa, in provincia di Avellino, durante la festa di compleanno della figlia Romina. Nonostante le numerose ricerche nella zona della sparizione, al momento non è stata trovata ancora nessuna traccia.

Durante la diretta, che continuerà fino a mezzanotte, ci saranno tanti altri casi e appelli urgenti per persone che si trovano in difficoltà. I telespettatori potranno contattare la redazione tramite social, telefono o email per segnalazioni.