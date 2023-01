Anticipazioni Un altro domani puntata oggi 20 gennaio 2023: Julia contro Sergio

Cresce l’attesa per i prossimi due episodi di Un altro domani, in onda su Canale 5 il 20 gennaio 2023, che promettono un’accesa discussione tra Julia e Sergio. Oscar, intanto, è pronto a partire…

Julia è isolata negli eventi della puntata del 20 gennaio.

Julia si sente molto tesa a causa del recente annuncio del divorzio dei suoi genitori. La decisione di Diana e Oscar ha avuto un impatto negativo sul suo stato mentale, facendola sentire sempre più ansiosa e incapace di trovare il sostegno di cui ha bisogno da Tirso o Sergio.

Le azioni di Sergio hanno provocato l’ira di Julia nel prossimo episodio di Un Altro Domani.

Julia e suo marito hanno due punti di vista diversi sul divorzio, il che ha portato a disaccordi tra loro e ha fatto sì che Julia mettesse in discussione il loro rapporto. Sergio, preso alla sprovvista dall’agitazione di Julia, cerca di trovare risposte alle sue domande nel diario che porta sempre con sé. Accorgendosi della violazione della privacy, la donna si infuria, dando vita a una violenta discussione

Oscar parte nella puntata in onda il 20 gennaio.

Oscar ha deciso di separarsi da Diana e ha iniziato una nuova vita con la sua assistente, Lian. Spera di ottenere un divorzio consensuale con Diana, ma non è riuscito ad avere un incontro faccia a faccia con lei. Nonostante ciò, Oscar parte per Shanghai, mentre Diana si prepara a intraprendere una battaglia legale contro di lui.

Un Altro Domani, la telenovela spagnola, viene trasmessa ogni giorno alle 16.50 su Canale 5.