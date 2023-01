Anticipazioni Uomini e Donne oggi 10 gennaio 2023: Federico lascia e va via, gelo tra gli over

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda dal 9 all’11 gennaio 2023 indicano che Federico Dainese lascerà il trono classico. Lavinia Mauro avrà probabilmente un incontro piacevole con Alessio Corvino, mentre Federico N. si troverà in una situazione difficile.

Il trono over sarà caratterizzato da un blocco esteso e dinamico che parlerà del rapporto tra Alessandro e Paola. Anche Gemma Galgani, che ha recentemente iniziato a frequentare il cavaliere, sarà coinvolta nella vicenda. Si prevede che la situazione prenderà una piega inaspettata, spingendo la conduttrice a intervenire.

Uomini e Donne Trono Over 9-11 gennaio 2023: Paola in lacrime.

Il 9, 10 e 11 gennaio, Uomini e Donne ospiterà una serie di emozionanti puntate. Al centro della puntata ci saranno gli esponenti del trono over, con Maria De Filippi che chiederà a Gemma Galgani di aggiornare sulla sua attuale situazione sentimentale. Si prevede che Gemma annuncerà la conclusione della sua relazione con Agostino, non essendo interessata a proseguire. La dama farà anche sapere di aver iniziato una conoscenza con Alessandro.

Nonostante lui non le abbia offerto l’esclusiva, è chiaro che ha avuto una relazione con altre donne, tra cui Paola. È qui che nasce l’errore di comunicazione. I due saranno seduti al centro dello studio e lui spiegherà che tra loro c’è stato solo un bacio. La donna non accetta le sue parole e lascia lo studio in lacrime. Dopo alcuni interventi del conduttore, la realtà verrà alla luce. In realtà, tra i due c’è stato molto di più di un semplice bacio.

È stato annunciato che Federico Dainese ha lasciato il trono di UeD Classico

Di recente sono emerse informazioni inaspettate su Gemma Galgani, che però difenderà l’uomo, sostenendo che si è sempre comportato in modo corretto con lei e non ha mai mostrato alcuna maleducazione. Tina Cipollari coglierà quindi l’occasione per attaccare l’avversaria e affermare che Gemma è interessata solo a una relazione sessuale. Riccardo Guarnieri ribadirà la sua decisione di chiudere la relazione con Gloria e un nuovo cavaliere, Umberto, arriverà a corteggiarla.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne che andranno in onda dal 9 all’11 gennaio, Federico Dainese lascerà il trono classico a causa del suo mancato legame con nessuna delle corteggiatrici. Federico Nicotera, invece, è uscito con Alice e ha assistito a un concerto di Alessandra Amoruso, mentre Carola ha espresso la sua insoddisfazione per il comportamento di Federico in studio. Infine, Lavinia Mauro ha portato Alessio Campoli in un ristorante molto importante per i suoi genitori e si vedrà una bella esterna con Alessio Corvino.

Federico Dainese Biografia: Età, origini, famiglia, genitori

Federico Dainese, 25 anni, nato a Genova, è odontotecnico da cinque anni e ha un rapporto incredibilmente passionale con i suoi genitori. Lavora a stretto contatto con il padre, che è il suo capo, anche se l’amore per la madre è impareggiabile. Si definisce affettuosamente un “cocco di mamma” e adora i piatti cucinati in casa dalla madre, in particolare le melanzane, alle quali non sa resistere.

Federico Dainese è un appassionato di pallanuoto, gioca con passione per il Bogliasco e ha vinto un campionato Under 20 nel 2017. Si dedica agli allenamenti e ama il forte legame che si crea con i compagni di squadra, che per lui sono come una seconda famiglia.

Federico Dainese crede fermamente che uomini e donne siano uguali e debbano essere trattati come tali! Crede fermamente che a tutti debbano essere date le stesse opportunità e lo stesso rispetto, indipendentemente dal sesso.

La storia sentimentale di Federico è stata un po’ altalenante e ammette di essere un po’ maldestro quando cerca di corteggiare qualcuno. È determinato a trovare qualcuno che lo ami per lui e non per la sua fama di giocatore di pallanuoto o di personaggio televisivo. Federico Dainese è un volto familiare ai telespettatori di “Uomini e donne” in quanto è stato corteggiatore di Veronica Raimondi lo scorso anno. Ora lo ritroviamo su Canale 5 in un ruolo diverso. Ha la passione di trovare una persona speciale ed è disposto a impegnarsi perché ciò accada.